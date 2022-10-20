ما الجديد الذي طرأ على أيباد الجيل العاشر من أبل؟

كشفت شركة أبل مؤخراً عن الجيل العاشر من جهازها اللوحي الأساسي أيباد، وكان من الملاحظ جملة من التغييرات في التصميم والأداء، ما جعله محط أنظار الجميع.

وكان أبرز ما لاحظه خبراء التقنية وعشاق منتجات أبل غياب زر الشاشة الرئيسية التقليدي "هوم" الذي أزيل أخيراً ليلحق بركب الأجهزة حديثة التصميم من أبل.

ويتميز اللوحي الجديد من أبل بنسخته القياسية بحواف متساوية من الجوانب الأربعة تعطيه توازناً مرئياً مقبولاً بدلاً من الزوائد والأزرار التي كانت في النسخ السابقة.

ودعمت أبل الجهاز بشاشة "ريتنا ليكويد" مقاس 10.9 بوصة تفسح لك مساحة مذهلة لتدوين الأفكار والملاحظات وإضافة التعليقات إلى المستندات وغيرها بقلم أبل.

وتخلت الشركة في جهازها الجديد عن فتحة السماعات التقليدية واختارت أبل هذه المرة وضع مستشعر البصمة في زر تشغيل الجهاز بدلاً من الخيارات الأخرى.

ويأتي الجهاز اللوحي مع شريحة معالج A14 بايونك التي تقدم أداء مبهراً في تنفيذ المهام، وتؤكد أبل أن الأداء سيكون أفضل بثلاثة أضعاف من الجيل السابق.