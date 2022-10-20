ما الجديد الذي طرأ على أيباد الجيل العاشر من أبل؟
كشفت شركة أبل مؤخراً عن الجيل العاشر من جهازها اللوحي الأساسي أيباد، وكان من الملاحظ جملة من التغييرات في التصميم والأداء، ما جعله محط أنظار الجميع.
وكان أبرز ما لاحظه خبراء التقنية وعشاق منتجات أبل غياب زر الشاشة الرئيسية التقليدي "هوم" الذي أزيل أخيراً ليلحق بركب الأجهزة حديثة التصميم من أبل.
ويتميز اللوحي الجديد من أبل بنسخته القياسية بحواف متساوية من الجوانب الأربعة تعطيه توازناً مرئياً مقبولاً بدلاً من الزوائد والأزرار التي كانت في النسخ السابقة.
ودعمت أبل الجهاز بشاشة "ريتنا ليكويد" مقاس 10.9 بوصة تفسح لك مساحة مذهلة لتدوين الأفكار والملاحظات وإضافة التعليقات إلى المستندات وغيرها بقلم أبل.
وتخلت الشركة في جهازها الجديد عن فتحة السماعات التقليدية واختارت أبل هذه المرة وضع مستشعر البصمة في زر تشغيل الجهاز بدلاً من الخيارات الأخرى.
ويأتي الجهاز اللوحي مع شريحة معالج A14 بايونك التي تقدم أداء مبهراً في تنفيذ المهام، وتؤكد أبل أن الأداء سيكون أفضل بثلاثة أضعاف من الجيل السابق.
ويعتبر الأيباد الجديد هو الجهاز الأحدث بين أجهزة أبل الذي يستغني عن منفذ Lightening port وتستعيض أبل فيه بمنفذ USB-C أسوة بباقي الشركات.
على مستوى التصوير، رفعت أبل مستوى تصوير المحتوى مع الكاميرا الخلفية الواسعة 12MP، فيمكن التقاط وتعديل الصور والفيديوهات بوضوح 4K، ومسح المستندات ضوئياً وإضافة التعليقات.
وبفضل الكاميرا الأمامية الواسعة للغاية بحجم 12MP الجديدة في الوضع الأفقي، ستبقى محط الأنظار سواء كنت تشارك في مكالمة فيديو أم تسجّل مقطع سيلفي.
ومع نمط "في الوسط"، تتبع الكاميرا تحركاتك تلقائياً لتبقيك في وسط الإطار خلال التصوير أو إجراء مكالمات فيديو أو أي نشاط مرئي آخر.
ودعمت أبل الجهاز بقدرات Wi-Fi 6 لتنزيل الملفات والاستمتاع باللعب ومشاهدة الأفلام عبر الإنترنت، ويمكن الاستفادة من سرعات اتصال فائقة مع شبكات 5G.
ويصل الجهاز محمّلاً بتطبيقات استثنائية تزيدك قدرة وإنتاجية، مثل الصور والخرائط والرسائل والبريد وسفاري، مع أكثر من مليون تطبيق في App Store مصمم خصيصاً لجهاز أيباد.
ويكمن مثلاً إدارة مشاريعك عبر تطبيق Trello، أو التعاون مع زملائك على لوحة إبداع لامتناهية في تطبيق المساحة الحرة، أو تنقيح دراستك البحثية على Microsoft Word.
وتمنح أبل المستخدم إمكانية إضافة محفظة ذكية لحماية الجهاز من الأمام ومن الخلف، ووصله بمحركات الأقراص ووحدات الإرساء والكاميرات والمزيد عبر منفذ USB-C.
وتأتي المحفظة متعددة الاستعمالات بتصميم مكوّن من قطعتين تُثبتان مغناطيسياً، هما لوحة مفاتيح قابلة للفصل ولوحة خلفية واقية مع مسند قابل للتعديل كي تستمتع بمشاهدة ما تريد من أي زاوية تريد.