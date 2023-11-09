الكشف عن سبب تأجيل إعلان ملابسات وفاة ماثيو بيري

كشفت شهادة وفاة الممثل الأمريكي الشهير، ماثيو بيري، تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الإعلان عن أسباب الوفاة إلى حد اللحظة.

وعثر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الممثل الأمريكي ميتا في حوض الاستحمام الخاص به.

ودُفن يوم الجمعة الماضي في حديقة "فورست لون" التذكارية في لوس أنجلوس، وهي مقبرة شهيرة للمشاهير من بينهم بول ووكر وكاري فيشر. وحضر جنازته النجوم المشاركون السابقون في مسلسل "فريندز"

ونقلا عن صحيفة "ميرور"، ذكر مصدر أنه بعد الحصول على شهادة وفاته، تم تأجيل الإعلان عن السبب؛ لأن تقرير علم السموم الخاص بماثيو لا يزال قيد المعالجة.

أظهرت التقارير الأولية أنه لم يكن هناك ميث أو فنتانيل في جسمه عند وفاته، ولكن بالنسبة للأدوية الأخرى، يجب إجراء اختبارات أكثر تعمقًا. يمكن أن يستغرق التقرير أسابيع لتحديده، لكن المقربين من الممثل قالوا إنه كان بصحة جيدة قبل وفاته.

عندما وصل المحققون إلى منزل ماثيو، لم يبلغوا عن أي مخدرات غير مشروعة ولكنهم عثروا على وصفة طبية.

وكان ماثيو قد تحدث قبل وفاته بفترة قليلة عن مذكراته ورحلة صراعه مع الإدمان.

وتكريما لذكراه، أنشأ أصدقاؤه وعائلته مؤسسة ماثيو بيري لمساعدة أولئك الذين يعانون من الإدمان.