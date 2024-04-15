عُمان.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 14 والمروحيات تواصل إنقاذ المحاصرين بالسيول

ارتفع عدد ضحايا السيول الجارفة في عدد من مناطق سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، إلى 14 شخصًا بعد العثور على مفقودَين مفارقين للحياة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين آخرين وإنقاذ المحاصرين.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت العثور على الطفل العاشر من مفقودي "نيابة سمد" مفارقا للحياة، بينما عثر على مفقود آخر وهو المواطن سيف بن حميد المعمري مفارقا الحياة في وقت سابق من اليوم، حيث كان قد فقد أثره بعد توجهه إلى محل عمل ابنته لإعادتها إلى المنزل.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في آخر تحديث لبياناتها، إن البحث مستمر عن مفقودين آخرين في تداعيات "منخفض المطير" الجوي الذي تسبب منذ يوم أمس الأحد بهطولات غزيرة للأمطار.