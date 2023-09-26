وفاة الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم

توفي عن 90 عامًا، الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم، والذي حظي بشهرة كبيرة بفضل دوره في مسلسل "ذي مان فروم أنكل" ("The Man From U.N.C.L.E") في ستينيات القرن العشرين، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت محطة "سي بي إس" بأنّ ماكالوم المعروف بدوره كطبيب شرعي في مسلسل "إن سي آي إس"، توفي محاطًا بعائلته في أحد مستشفيات نيويورك.