محكمة فرنسية توافق على طلبات لجوء لفلسطينيين من خان يونس

أعلنت محكمة فرنسية موافقتها على قبول طلبات اللجوء التي قدمها فلسطينيون قادمون من مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول بأن المحكمة الوطنية لحق اللجوء قررت، أمس الاثنين، قبول طلبات الفلسطينيين القادمين من خان يونس بغزة، حيث تتواصل فيها الهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت المحكمة أنها اتخذت قرارها بناء على بيانات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه في حال عودة الفلسطيني الذي تقدم بطلب لجوء إلى غزة، فسيواجه تهديدات خطيرة على حياته وشخصه بوصفه مدنيًّا.

وذكرت المحكمة أن الفلسطيني غير المسجل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، لا يمكنه الحصول على صفة لاجئ من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.