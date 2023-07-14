أمطار غزيرة تقطع الكهرباء وتلغي رحلات طيران في كوريا الجنوبية
أدت الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إلى إلغاء مئات الرحلات وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.
وذكرت شركة المطارات الكورية، أن أكثر من 130 رحلة ألغيت في المطارات في أنحاء البلاد، اليوم الجمعة، فيما أرجئت أكثر من 270 رحلة حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
وقال مسؤولون، إن شخصًا فقد في مدينة بوسان في جنوب البلاد، وأصيب آخر في إقليم ساوث جولا.
وفي كوريا الشمالية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الجمعة، أن العديد من أنحاء البلاد تعرض لهطول أمطار تجاوز معدلها 100 ميليمتر منذ صباح أمس الخميس، لكنها لم تذكر أي أنباء عن أضرار.
المصدر: رويترز