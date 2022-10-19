سامسونغ توحد تصميم كافة هواتف سلسلة S23
كشفت تسريبات جديدة صادرة عن شركات مصنعة لملحقات هواتف سلسلة جالاكسي من سامسونج، معلومة هامة وحاسمة لمنتظري سلسلة "جالاكسي إس 23" Galaxy S23 القادمة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وانتشرت عبر حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي المعنية بأخبار الشركة الكورية الجنوبية، صور لأغطية وحافظات هواتف سلسلة "جالاكسي إس 23" Galaxy S23 واتضح منها أهم ميزة تتعلق بالتصميم.
ويبدو أن شركة سامسونج قررت في هذه السلسلة منح الهواتف الثلاثة من طرازات الهاتف، تصميما موحدا لشبكة الكاميرات الخلفية، دون أن تميز أيا منها بشكل مختلف.
وتظهر الصور الحديثة الهواتف الثلاثة في السلسلة Galaxy S23 وGalaxy S23 + وGalaxy S23 Ultra القادمة وقد اتسمت بتصميم موحد ومتشابه تماما في شكل تصميم الكاميرات الخلفية.
ويمكن أن تتميز الهواتف بقطع دائرية للكاميرا ولا توجد مطبات مبالغ فيها، ويبدو أن Galaxy S23 Ultra له بصمة مربعة أكثر من الطرازين الآخرين.
ويقول مسرب البيانات الشهير صاحب حساب "أيس يونيفرس" إنه يبدو أن الصور نشأت من شركة مصنعة لحافظة الهواتف الذكية من الصين.
ومن الناحية النظرية، يجب أن تستند إلى الأبعاد الرسمية التي تشاركها سامسونغ مع شركائها في وقت مبكر وأن تقدم لمحة عن لغة تصميم Galaxy S23 الرسمية. أو يمكن أن تكون حالات نموذجية فريدة من نوعها دون ضمان أنها تتوافق مع الأبعاد الرسمية.
وبما أن سامسونغ على بعد أشهر فقط من الكشف عن S23 Galaxy، فإن بعض المعلومات حول الأبعاد والمواصفات الأخرى لا بد أن تظهر أثناء انتقالها عبر سلسلة التوريد الشاسعة.