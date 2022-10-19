سامسونغ توحد تصميم كافة هواتف سلسلة S23

ويمكن أن تتميز الهواتف بقطع دائرية للكاميرا ولا توجد مطبات مبالغ فيها، ويبدو أن Galaxy S23 Ultra له بصمة مربعة أكثر من الطرازين الآخرين.

ويقول مسرب البيانات الشهير صاحب حساب "أيس يونيفرس" إنه يبدو أن الصور نشأت من شركة مصنعة لحافظة الهواتف الذكية من الصين.

ومن الناحية النظرية، يجب أن تستند إلى الأبعاد الرسمية التي تشاركها سامسونغ مع شركائها في وقت مبكر وأن تقدم لمحة عن لغة تصميم Galaxy S23 الرسمية. أو يمكن أن تكون حالات نموذجية فريدة من نوعها دون ضمان أنها تتوافق مع الأبعاد الرسمية.

وبما أن سامسونغ على بعد أشهر فقط من الكشف عن S23 Galaxy، فإن بعض المعلومات حول الأبعاد والمواصفات الأخرى لا بد أن تظهر أثناء انتقالها عبر سلسلة التوريد الشاسعة.