ضربة جزاء مثيرة للجدل في مباراة الترجي ضد بلاتو يونايتد بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أثار الحكم المصري إبراهيم نور الدين جدلاً واسعاً بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح الترجي التونسي في مباراته ضد ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري، مساء اليوم السبت، على ملعب (حمادي العقربي) في جولة الإياب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسم الترجي الفوز على حساب بطل نيجيريا بهدف من ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم المصري بعدما سجل محمد علي بن رمضان في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وتأهل الترجي إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بهذا الفوز بعد خسارته في لقاء الذهاب في نيجيريا بنتيجة 1-2، ليصعد بقاعدة التسجيل خارج الأرض.

واحتسب نور الدين ضربة الجزاء بعد سقوط محمد علي بن حمودة لاعب الترجي وسط شكوك ظهرت في الإعادة التلفزيونية حول وجود مخالفة ضد لاعب بلاتو، وأيضاً مكان وقوع اللعبة داخل أو خارج منطقة الجزاء.