ضربة جزاء مثيرة للجدل في مباراة الترجي ضد بلاتو يونايتد بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)
أثار الحكم المصري إبراهيم نور الدين جدلاً واسعاً بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح الترجي التونسي في مباراته ضد ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري، مساء اليوم السبت، على ملعب (حمادي العقربي) في جولة الإياب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحسم الترجي الفوز على حساب بطل نيجيريا بهدف من ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم المصري بعدما سجل محمد علي بن رمضان في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.
وتأهل الترجي إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بهذا الفوز بعد خسارته في لقاء الذهاب في نيجيريا بنتيجة 1-2، ليصعد بقاعدة التسجيل خارج الأرض.
واحتسب نور الدين ضربة الجزاء بعد سقوط محمد علي بن حمودة لاعب الترجي وسط شكوك ظهرت في الإعادة التلفزيونية حول وجود مخالفة ضد لاعب بلاتو، وأيضاً مكان وقوع اللعبة داخل أو خارج منطقة الجزاء.
ولا يقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتطبيق تقنية الفيديو في الأدوار الأولى للبطولات القارية، ليحتسب الحكم اللعبة ضربة جزاء دون مراجعة تقنية الفيديو.
وضمن الترجي التأهل بهذا الفوز ليرافق الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية بجانب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو دي لواندا الأنغولي وفايبرز الأوغندي الذي فجر مفاجأة مدوية بإقصاء مازيمبي الكونغولي مبكراً.
ويحمل الترجي بقيادة مديره الفني نبيل معلول لقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات في تاريخه أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.
ويسعى الترجي لاستعادة اللقب والوصول إلى الرقم 5 في دوري الأبطال لمعادلة رقم الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي في وصافة الفرق الأكثر تتويجاً باللقب، خلف الأهلي المصري صاحب الألقاب العشرة.
وسبق أن أثار إبراهيم نور الدين الحكم المصري الجدل في مباريات عديدة بالدوري المصري، كما أنه كان صاحب واقعة شهيرة طرفها الترجي في لقاء الفيصلي الأردني في نهائي البطولة العربية للأندية التي استضافتها مصر عام 2017.
وتعرض نور الدين لاعتداءات من لاعبي الفيصلي وأحد الإداريين خلال اللقاء النهائي، واتهم الفريق الأردني الحكم المصري بمجاملة الترجي ليتوج باللقب العربي.