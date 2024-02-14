سام ألتمان: أنتم تعيشون أفضل وقت في تاريخ البشرية (فيديو)
أكد الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إي آي"، سام ألتمان، في مداخلة له في القمة العالمية للحكومات، أنّ البشرية تعيش حاليا أفضل وقت في تاريخها.
وقال إن العديد من الأشخاص، عبروا له عن قلقهم من فقدان كبير للوظائف في المستقبل، نتيجة الذكاء الاصطناعي، مبينا أن "هناك شكوكا لدى كثيرين بكون الذكاء الاصطناعي سيحلّ محلهم".
وعلق ألتمان في معرض حديثه، موجها كلمته للحاضرين: "أنتم محظوظون بشكل لا يصدق؛ لأنكم موجودون في وقت هو الأفضل في تاريخ البشرية".
وشدد على أنه بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سيتوفر في المستقبل أدوات للقيام بأمور لم تكن تحلم بها الأجيال السابقة مطلقا.
ويعود الفضل لشركة "أوبن إي آي"، الناشئة في ولاية كاليفورنيا، في جعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع؛ إذ فاجأت العالم في نهاية عام 2022 بإطلاق "تشات جي بي تي"، الذي يُعدّ أشهر برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويستطيع إنتاج محتوى متنوع بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.