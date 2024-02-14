سام ألتمان: أنتم تعيشون أفضل وقت في تاريخ البشرية (فيديو)

أكد الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إي آي"، سام ألتمان، في مداخلة له في القمة العالمية للحكومات، أنّ البشرية تعيش حاليا أفضل وقت في تاريخها.

وقال إن العديد من الأشخاص، عبروا له عن قلقهم من فقدان كبير للوظائف في المستقبل، نتيجة الذكاء الاصطناعي، مبينا أن "هناك شكوكا لدى كثيرين بكون الذكاء الاصطناعي سيحلّ محلهم".

وعلق ألتمان في معرض حديثه، موجها كلمته للحاضرين: "أنتم محظوظون بشكل لا يصدق؛ لأنكم موجودون في وقت هو الأفضل في تاريخ البشرية".