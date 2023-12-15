وفاة الشاعر الكويتي عبدالعزيز سعود البابطين

توفي الشاعر الكويتي عبدالعزيز سعود البابطين، اليوم الجمعة، بعد مسيرة ثقافية حافلة، وفق صحيفة "الراي" المحلية.

وشغل الشاعر الراحل منصب رئيس مجلس أمناء مؤسّسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، ورئيس مجلس أعضاء مؤسسة البابطين الثقافية في الاتحاد الأوروبي. كما أنّه كان عضوًا في العديد من المجالس والجمعيات والرابطات الناشطة في مجالات مختلفة.

وحاز الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين أكثر من 14 شهادة دكتوراة فخرية عربية وأجنبية، من قبل عدد من الجامعات المرموقة تقديرًا لجهوده في المجال الثقافي، والعمل الخيري الإنساني، ونشاطه الداعم للسلام، وحوار الثقافيات.

كما نال العديد من الأوسمة الرفيعة والدروع والجوائز تقديرًا لما قام به من جهد في ميدان الثقافة في المحافل العربية والدولية.