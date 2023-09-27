حريق الحمدانية.. أنباء متضاربة عن وفاة العروس والعريس وعائلته

تضاربت الأنباء المتداولة في العراق بشأن وفاة العريس وعائلته، وكذلك العروس.

وأكدت مصادر وفاة العريس وعائلته في الحريق، الذي اندلع في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، في قاعة "الهيثم" للمناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، كما تم كذلك العثور على جثة العروس أسفل مسرح جلوس العريسين.

فيما نفت مصادر أخرى ذلك، وقال أحد الشهود إن العريس والعروس تم إخراجهما من القاعة، لكن حالتهما الصحية سيئة.

وفاق عدد المدعوين، وفق وسائل إعلام محلية، الألف شخص، في قاعة الأعراس.