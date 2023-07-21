الممثل الأمريكي إليجاه وود يتهم زيلينسكي بإدمان "الكحول والمخدرات"

ويبدو في الفيديو بأن بطل سيد الخواتم يسخر من الرئيس الأوكراني، ويقترح عليه القدوم إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وفق تعبيره.

ويعلق الممثل الأمريكي في الفيديو: "مرحبا زيلينسكي، لديك مشاكل خطيرة بسبب الكحول والمخدرات. أتمنى أن تعتني بنفسك وأن تأتي إلى أمريكا للعلاج، فلدينا أشخاص يمكنهم مساعدتك".

وشكك متابعون بحقيقة مضمون الفيديو، مبررين أنه "جرى التلاعب به" في محاولة لتسييسه.