شهادات ميلاد للصور وتلفاز شفاف.. إليك أبرز ابتكارات التكنولوجيا
شهدت النسخة الحالية من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024، الكشف عن بعض الصناعات الغريبة والرائعة في عالم التكنولوجيا. وهذه لائحة بأبرز ما تم الكشف عنه في النسخة الأخيرة من المعرض، والتي أقيمت في لاس فيجاس بين 9 و 12 من الشهر الحالي.
تلفزيون شفاف
كشفت شركة "إل جي إلكترونيكس" الكورية الجنوبية، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأجهزة في العالم، عما أسمته أول تلفزيون "OLED" شفاف في العالم بدقة 4K. ويعمل هذا التلفزيون أيضًا كقطعة أثاث تمتزج مع بيئتها بفضل شفافيتها، أو كنوع من حوض السمك الرقمي.
سامسونج تعيد بالي
تميل سامسونغ أكثر إلى الذكاء الاصطناعي من خلال نسخة متجددة من روبوتها "بالي"، وهو عبارة عن آلة تشبه كرة التنس تتدحرج ويمكنها متابعتك. وبصرف النظر عن التواصل معها وإصدار الأوامر، يمكن لبالي التفاعل مع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى، والتحقق من حيوانك الأليف.
ومن ناحية الأجهزة، أعلنت "سامسونغ" عن منتجات العرض المرئي الجديدة والأجهزة الرقمية، والكمبيوتر المحمول "Galaxy Book4" وخدمة الذكاء الاصطناعي المكاني الجديدة لتعزيز التفاعل بين المستخدمين وأجهزتها.
ومن المقرر أن تطرح "سامسونغ" مجموعتها التالية من الهواتف الذكية الرائدة، في 17 يناير، في سان فرانسيسكو، ومن المتوقع أن تكون سلسلة "Galaxy S24"، مزودة بالمزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، أعطت "سامسونغ" نظرة خاطفة على شاشات العرض الجديدة الأكبر حجمًا والقابلة للدوران والأكثر قابلية للطي، ووصفت الشاشة الجديدة بأنه يمكن طيها للداخل والخارج.
سوني تحارب المعلومات المضللة
اختتمت شركة "سوني" اليابانية، اليوم الأول من معرض CES، بالالتزام بمحاربة المعلومات المضللة من خلال تقديم شهادات ميلاد للصور الملتقطة بكاميراتها.
وقالت الشركة، ومقرها طوكيو، إنها طورت تقنية رقمية داخل الكاميرا للتحقق من صحة الصورة، والتي تشبه إلى حد كبير مفهوم الرموز غير القابلة للاستبدال. وستساعد هذه المبادرة في حماية الحقائق ومكافحة المعلومات المضللة.
وتشمل النقاط البارزة الأخرى في عرض "سوني"، تعزيز مجتمع المبدعين من خلال تقديم خدمات جديدة، بدءًا من إنشاء مشاهد رقمية قبل التصوير الفوتوغرافي الرئيس إلى دعم نمو الإنتاج الافتراضي، وتجربة مشاركة المعجبين الجديدة بالتعاون مع فريق كرة القدم الإنجليزي "مانشستر سيتي".
كما كشفت عن سماعات الرأس عالية التقنية الداعمة للواقع المختلط بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية. ومن أجل المتعة، قامت شركة "سوني" بقيادة أحدث إصدار من سيارة "Afeela" الكهربائية، التي صنعتها ضمن مشروع "Sony Honda Mobility" المشترك، باستخدام وحدة تحكم "PlayStation" على المسرح.
فولكس واجن وChatGPT
انضمت شركة "فولكس فاجن"، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، إلى سباق الذكاء الاصطناعي من خلال دمج روبوت يعمل بنظام "ChatGPT" في عدد من سياراتها.
وقالت الشركة، ومقرها فولفسبورج، إنه سيتم دمج روبوت الدردشة في مساعدها الرقمي IDA، ليقدم عددًا كبيرًا من القدرات الجديدة التي تتجاوز بكثير التحكم الصوتي السابق. ويتضمن ذلك التحكم في نظام المعلومات والترفيه والملاحة وتكييف الهواء أو الإجابة عن أسئلة المعلومات العامة.
سيارات تتيح إمكانية تبديل الأجزاء
هل تحتاج إلى مساحة أكبر في سيارتك؟ ستتيح لك "كيا" القيام بذلك. ولكن بدلاً من تبديل السيارة الفعلية، يمكنك تبديل أجزائها. فقد أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية عن مركبات معيارية جديدة تتيح للمستخدمين تخصيصها وفقًا لاحتياجاتهم.
ويعدّ هذا جزءًا من إستراتيجية التنقل المستقبلية، والتي تتضمن 5 سيارات من المقرر أن تدخل الإنتاج الضخم في عام 2025. فخلف الكابينة الثابتة أو منطقة السائق، يمكن توصيل مجموعة متنوعة من الأجزاء القابلة للتبديل عبر تقنية اقتران كهرومغناطيسية وميكانيكية هجينة، مما يحول على سبيل المثال السيارة إلى سيارة أجرة خلال النهار وشاحنة توصيل ليلاً، ومركبة ترفيهية شخصية خلال عطلات نهاية الأسبوع.
الاتصال السلس بين الأجهزة
كشفت شركة غوغل عن عدد من التحديثات الجديدة لنظام تشغيل الهواتف المحمولة أندرويد، والتي تتمحور حول الاتصال السلس بين الأجهزة. وقدمت ميزة Quick Share التي كما يوحي اسمها، ستسمح للمستخدمين بالاتصال والمشاركة مع أجهزة "Android وChromebook" الأخرى، مما يشبه خدمة AirDrop من آبل. وقالت غوغل أيضًا إنه سيتم دمج Android" Auto" في المزيد من السيارات، خاصة السيارات الكهربائية في الأشهر المقبلة. كما قدمت أيضًا Fast Pair، الذي يسمح لك بتوصيل أجهزة بلوتوث مثل سماعات الرأس بأجهزة أندرويد بشكل أسرع بكثير.