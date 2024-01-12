شهادات ميلاد للصور وتلفاز شفاف.. إليك أبرز ابتكارات التكنولوجيا

تميل سامسونغ أكثر إلى الذكاء الاصطناعي من خلال نسخة متجددة من روبوتها "بالي"، وهو عبارة عن آلة تشبه كرة التنس تتدحرج ويمكنها متابعتك. وبصرف النظر عن التواصل معها وإصدار الأوامر، يمكن لبالي التفاعل مع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى، والتحقق من حيوانك الأليف.

ومن ناحية الأجهزة، أعلنت "سامسونغ" عن منتجات العرض المرئي الجديدة والأجهزة الرقمية، والكمبيوتر المحمول "Galaxy Book4" وخدمة الذكاء الاصطناعي المكاني الجديدة لتعزيز التفاعل بين المستخدمين وأجهزتها.

ومن المقرر أن تطرح "سامسونغ" مجموعتها التالية من الهواتف الذكية الرائدة، في 17 يناير، في سان فرانسيسكو، ومن المتوقع أن تكون سلسلة "Galaxy S24"، مزودة بالمزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، أعطت "سامسونغ" نظرة خاطفة على شاشات العرض الجديدة الأكبر حجمًا والقابلة للدوران والأكثر قابلية للطي، ووصفت الشاشة الجديدة بأنه يمكن طيها للداخل والخارج.