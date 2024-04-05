نسرين أمين لـ"إرم نيوز": "بابا جه" يسلط الضوء على دور الأب في تربية الأبناء

أجرت الفنانة المصرية نسرين أمين حوارًا خاصًا مع "إرم نيوز" تحدثت خلاله عن مسلسل "بابا جه" الذي شاركت في بطولته مع الفنان أكرم حسني، حيث كشفت أنّ تقديم عمل كوميدي ليس بالأمر السهل، لافتة إلى أنّ ردود الأفعال حول المسلسل فاقت التوقعات.

ما هو الشيء الذي جذبك لمسلسل "بابا جه"؟

العمل ككل جذبني، بداية من الفكرة، والمخرج وشركة الإنتاج، وكونها المرة الأولى التي أتعاون خلالها مع الفنان أكرم حسني، كما أن السيناريو مكتوب بشكل جيد للغاية، والفكرة مميزة وهي تتحدث عن دور الرجل في الأسرة، وأن له دور هام في تكوين الأسرة إلى جانب الأم، خاصة وإن كانت الأم عاملة، وتذهب للعمل مثلها مثل الرجل، والمسلسل يسلط الضوء على هذه القضية بشكل شيق.

ثمة رسالة توجهونها للرجال خلال المسلسل؟

بالطبع العمل يحمل رسائل هامة، منها أن دور الأب ليس خارج المنزل لجمع الأموال وفقط، بل له دور هام داخل المنزل أيضًا، فعليه واجب تجاه بيته وزوجته وأبنائه، ولابدّ أن يشاركهم في كل مناحي الحياة، وألا يعيش في معزل عنهم، كما أنّ المسلسل يتحدث عن أنه لا يجب على الوالدين عرض مشاكلهما أمام الأبناء، ويجب إبعاد الأطفال عن أي مشاكل بين الأبوين، فبالإضافة إلى التأثير السلبي على الأطفال، فهو إفشاء لسر البيت، لأن الأطفال لا تعي ذلك ويتحدثون عما يرونه مع زملائهم.

أشعر وكأنك تسلطين الضوء على المرأة العاملة.. هل هذا صحيح؟

أكيد، فأنا أرى أن المرأة العاملة هي امرأة بطلة، تعمل طيلة اليوم خارج المنزل، ثم تعود ليلا لتكمل عملها في المنزل، وتحمل هم جميع أفراد الأسرة من زوج وأبناء، وأنا أرى أنها تقوم بعمل بطولي.

وهل تابعتي ردود الأفعال حول المسلسل؟

بالطبع، وكل الآراء جيدة للغاية وتمدح في المسلسل، سواء نقاد أو جمهور، وهذا شيء أسعدني للغاية، فأكثر ما يسعد الفنان هو شعوره بالتقدير من الجمهور والنقاد حول عمل تعب فيه.

ما هي التحضيرات التي قمت بها للاستعداد للشخصية؟

في البداية قرأت وذاكرت السيناريو جيدًا، ثم جمعتني جلسات مناقشة مع المؤلف والمخرج، وتحاورنا وتناقشنا حتى وصلنا للشكل النهائي لشخصية ولاء التي قدمتها في المسلسل، والتي ظهرت للجمهور بهذا الشكل.

ماذا عن كواليس العمل؟

الكواليس تحت قيادة المخرج خالد مرعي منتهى الهدوء والاحترافية، فهو مخرج كبير تعاونت معه في السابق في عملين هما "السبع وصايا" و"شربات لوز"، وسعيدة جدًا بالتعاون معه مجددًا في "بابا جه"، وهو مخرج عظيم له نظرة ووجهة نظر، واللوكيشن تحت قيادته مميز وهادئ.

وماذا عن أكرم حسني في الكواليس؟

كل الكواليس والمواقف مع أكرم طريفة للغاية، فهو إنسان محترم وملتزم ودمه خفيف، ولطيف إلى أبعد حد والعمل معه ممتع.

ما هي الصعوبات التي تواجه أي ممثل عند تقديم عمل كوميدي؟

تقديم عمل كوميدي ليس سهلا على الإطلاق، فلابد أن يفهم الممثل السيناريو المكتوب جيدا حتى يفهم المغزى والمقصود من المشهد الذي يجب إيصاله للجمهور، والكوميديا قبل كل شيء تحتاج ممثلا يكون له قبول عند الجمهور، ولا يستظرف حتى لا يتحول لمادة سخرية لدى الجمهور خاصة في عصر مواقع التواصل.

هل تفضلين الأعمال الكوميدية عن غيرها؟

في الحقيقة عندما يعرض الدور عليّ لا أنظر إن كان كوميديًا أو دراما، أنا أنظر للدور ذاته الذي سأقدمه، أكثر من طبيعة المسلسل نفسه.

ما رأيك في المسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة؟

ممتازة، هذا أول عمل أقدمه يكون 15 حلقة، وهي جيدة للغاية سواء للممثلين أمام الكاميرا أو من هم وراء الكاميرا، وأنا سعيدة جدا بهذه التجربة.

ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟

أصعب شيء عانينا منه كفريق عمل ككل وليس أنا فقط المعاناة من البرد، الأجواء كانت باردة للغاية، ومعظم المشاهد كانت ليل خارجي، وكانت صعبة للغاية، وبالنسبة لي شخصيا التعايش مع البرد أمر صعب للغاية، وهذا أكثر ما أرهقني في التصوير.

هل تشغلك البطولة المطلقة؟

إطلاقا، البطولة المطلقة ليست هدفا بالنسبة لي، الأهم أن يقدم الفنان دورًا هامًا ومؤثرًا في العمل، حتى وإن كان مشهدًا واحدًا، وهذا ما أسعى إليه دائمًا في أي عمل أشارك فيه.

ماذا عن ظهورك في برنامج رامز جلال هذا العام؟

برنامج لذيذ وأصبح طقسًا من طقوس رمضان مثل الفوازير التي كانت تعرض قديمًا، هو برنامج مستمر منذ 14 عام، والجمهور تعلق به.

خلال حلقتك أمسكت بقدمك في نهاية الحلقة.. هل تعرضت لإصابة؟

إصابة خفيفة عبارة عن كدمة لا تستحق، ولكن أنا بخير والحمد لله.

ما الجديد لدى نسرين أمين سواء سينما أو تلفزيون؟

أحضر لفيلم سيعرض في موسم عيد الأضحى وسيكون مفاجأة للجمهور، لكني لن أستطيع الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل حاليًا، ولكن أعد الجمهور بعمل جيد.