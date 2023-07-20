منذر رياحنة "خائن" في أغنية لطيفة الجديدة
حلَّ الفنان الأردني منذر رياحنة ضيف شرف على الفيديو كليب لأغنية "طب أهو" للفنانة لطيفة التونسية.
ويلعب رياحنة في الفيديو كليب دور "حبيب" لطيفة، والذي تضبطه متلبسًا بمراسلة فتاة،
فتتركه وتتجه إلى الساحل الشمالي في مصر برفقة صديقاتها للاستمتاع بوقتها بعيدًا عنه.
وقال الفنان الأردني في تصريحات صحفية إن فكرة ظهوره في فيديو كليب "طب أهو" ترجع لصديقه مخرج الكليب جميل المغازي، معبرًا عن سعادته في التواجد مع الفنانة التونسية في الكليب.
ونشر عبر حسابه في إنستغرام مجموعة صور من كواليس تصوير الكليب، واصفًا تلك التجربة بـ"تجربة لطيفة، مع لطيفة".
بدورها، أبدت الفنانة التونسية سعادتها بمشاركة رياحنة لها في الكليب، مضيفة أن الأغنية هي أولى أغنيات ألبومها الصيفي، الذي ستطرحه قريبًا.