منذر رياحنة "خائن" في أغنية لطيفة الجديدة

وقال الفنان الأردني في تصريحات صحفية إن فكرة ظهوره في فيديو كليب "طب أهو" ترجع لصديقه مخرج الكليب جميل المغازي، معبرًا عن سعادته في التواجد مع الفنانة التونسية في الكليب.

ونشر عبر حسابه في إنستغرام مجموعة صور من كواليس تصوير الكليب، واصفًا تلك التجربة بـ"تجربة لطيفة، مع لطيفة".