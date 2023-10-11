يقطينة عملاقة تزن أكثر من طن في الولايات المتحدة

حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في ولاية كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على جائزة قدرها 30 ألف دولار.

وأثارت الثمرة، البالغ وزنها 1247 كيلوغرامًا، حماسة كبيرة الاثنين لدى المشاركين في مهرجان "هاف مون باي" لليقطين، بالقرب من سان فرانسيسكو، بحسب بيان صادر عن منظمي المسابقة.