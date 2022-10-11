تشافي قبل مباراة برشلونة ضد إنتر: جاهزون للقتال لتفادي الخروج من دوري أبطال أوروبا

أعرب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن أسفه لأن فريقه سيواجه مباراة حياة أو موت أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت مبكر جدا من الموسم بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.

وبعد الهزيمة في إيطاليا الأسبوع الماضي، ستكون الخسارة للمرة الثالثة في أربع مباريات صعبة على برشلونة الذي يواجه خطر الإقصاء من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للموسم الثاني تواليا.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إنتر، يوم الأربعاء "من العار أن نكون في هذا الموقف المحرج، ليس لدينا أي خيار سوى الفوز.

"ستكون بمثابة مباراة نهائية، سنبذل كل شيء، نحن بحاجة لمؤازرة مشجعينا في كامب نو ونأمل في الفوز.

"(الخروج) سيشكل خيبة أمل كبيرة لكننا سنتحلى بالإيجابية، نريد البقاء، إنه وضع غير مريح، نحن في موقف لا نحسد عليه لكن يوم الأربعاء لدينا مباراة نهائية لمحاولة تصحيح المسار".