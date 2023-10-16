فيلم تايلور سويفت يتصدر شباك التذاكر بـ96 مليون دولار

وحصدت تايلور سويفت هذه المداخيل القياسية في ثلاثة أيام فحسب؛ ما جعلها أفضل عطلة نهاية أسبوع لشباك التذاكر في أمريكا منذ الطرح المتزامن لفيلمَي "باربي" و"أوبنهايمر" هذا الصيف.

وحثّت شركة "إيه إم سي" التي تتولى توزيع الفيلم الجمهور على الرقص والغناء وعلى أن يتصرفوا عمومًا كما لو كانوا في حفلة موسيقية حقيقية.

وحل في المركز الثاني بفارق كبير فيلم "ذي إكزورسيست: بيليفر" The Exorcist: Believer الذي اكتفى بتحقيق 11 مليون دولار من الإيرادات، بحسب شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وتراجع إلى المرتبة الثالثة الفيلم التحريكي "باو باترول: ذي مايتي موفي" PAW Patrol: The Mighty Movie، إذ وصلت إيراداته إلى 7 ملايين دولار.

وحلّ رابعاً في الترتيب فيلم الرعب الذي نال استحسان النقاد "سوو اكس" Saw X محققاً 5.7 مليون دولار.

وجاء فيلم الخيال العلمي "ذي كرييتور" The Creator في المرتبة الخامسة مع عائدات بلغت 4.3 مليون دولار. وفي هذا الفيلم، يتواجه جون ديفيد واشنطن وجيما تشان وكِن واتانابي وأليسون جاني مع الذكاء الاصطناعي.