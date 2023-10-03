توقيف مشتبه فيه بقضية اختفاء خمسة شبان في المكسيك
أوقف مشتبه فيه بخطف خمسة شبان في المكسيك وتعذيبهم وقتلهم، على ما أعلن مكتب المدعي العام، في قضية أثارت غضبًا كبيرًا في بلد تشيع فيه عمليات الاختطاف والقتل.
ففي آب/أغسطس، بعد أسبوع من اختفاء الأصدقاء الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و22 عامًا، في ولاية خاليسكو، عثرت الشرطة على عظام متفحمة وأربع جماجم في منزل مهجور في المنطقة.
ويعود الغضب، الذي أثارته هذه القضية، جزئيًّا إلى صور ومقاطع فيديو مروّعة تم تداولها، تُظهر خمسة شبان راكعين على ركبهم مقيّدي الأيدي ومكمَّمي الأفواه. ويبدو أحدهم وهو يهاجم أحد أصدقائه، ربما تحت ضغط من المجرمين، فيما تظهر جثتان ملقاتان على الأرض.
وقال مكتب المدعي العام المحلي الاثنين في بيان إن رجلًا يدعى "روخيليو إم" قيد الاحتجاز.
وقد سُلّم "فورًا" إلى قاضي الدائرة القضائية الثالثة ومقرها في مدينة لاغوس دي مورينو، حيث فُقد الشبّان.
وأشار المكتب إلى أن روخيليو متّهم بارتكاب جرائم مختلفة مرتبطة بحالات الاختفاء.
واختُطف الشبان الخمسة مساء الجمعة الـ11 من آب/أغسطس في حي سان ميغيل، الذي تسكنه الطبقة العاملة.
وكان حاكم خاليسكو، إنريكي ألفارو، قال في وقت سابق إن اختفاءَهم "مرتبط بشكل واضح بالجريمة المنظمة".
وأضاف "نحن نواجه هجمات عنيفة ومباشرة على استقرار خاليسكو، هو أمر يستوجب ردًّا من الدولة المكسيكية".