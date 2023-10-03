توقيف مشتبه فيه بقضية اختفاء خمسة شبان في المكسيك

أوقف مشتبه فيه بخطف خمسة شبان في المكسيك وتعذيبهم وقتلهم، على ما أعلن مكتب المدعي العام، في قضية أثارت غضبًا كبيرًا في بلد تشيع فيه عمليات الاختطاف والقتل.

ففي آب/أغسطس، بعد أسبوع من اختفاء الأصدقاء الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و22 عامًا، في ولاية خاليسكو، عثرت الشرطة على عظام متفحمة وأربع جماجم في منزل مهجور في المنطقة.

ويعود الغضب، الذي أثارته هذه القضية، جزئيًّا إلى صور ومقاطع فيديو مروّعة تم تداولها، تُظهر خمسة شبان راكعين على ركبهم مقيّدي الأيدي ومكمَّمي الأفواه. ويبدو أحدهم وهو يهاجم أحد أصدقائه، ربما تحت ضغط من المجرمين، فيما تظهر جثتان ملقاتان على الأرض.