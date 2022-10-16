كلوب: أتمنى أن يحصل غوارديولا على إجازة 4 سنوات بدلا من تجديد عقده

أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن أمنياته بأن يخلد منافسه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، للراحة ويحصل على إجازة بدلا من تمديد عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج سيتي بأربعة ألقاب للدوري الممتاز منذ تولي غوارديولا تدريبه في 2016 بينما توج ليفربول بقلب وحيد رغم أنه خسر مباريات أقل خلال هذه الفترة.

وبدا أن ليفربول لن يكون ندا لمانشستر سيتي في المواجهة التي تجمع بينهما، مساء اليوم، بالنظر إلى المتاعب التي واجهها في بداية الموسم، ولكن عودته إلى مستواه في الوقت المناسب رفعت آمال المشجعين في مباراة مثيرة.

وانتهت مباراتا الفريقين الموسم الماضي بالتعادل 2-2 بعد أن قدما أداء قويا، ولم يدخر الفريقان جهدا إذ استغلا كل فرصة سنحت لهما للهجوم في مباراة تبادل الفريقان السيطرة عليها.

ودخل كلوب في منافسة محتدمة مع غوارديولا حتى إذا تمنى أن يحصل نظيره في مانشستر سيتي على إجازة لمدة أربع سنوات بدلاً من المجيء إلى الدوري الإنجليزي.

وحقق المدربان أفضل ما نتائج بالفريقين منذ وصول غوارديولا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016، حيث حسم اثنان من آخر أربعة سباقات على اللقب بفارق نقطة واحدة.

وقال موقع TeleFootball إنه في أي وقت آخر، يمكن القول إن فريق كلوب كان بإمكانه الفوز ببطولتين أكثر من تلك التي فاز بها في عام 2020، لكنه وجد أنفسه يتنافس ضد أحد أعظم المدربين والفرق في التاريخ.

وعلى عكس كلوب، الذي تم التعاقد معه حتى عام 2026، ينتهي عقد غوارديولا الحالي في الصيف المقبل ورغم شعوره بالراحة في سيتي واستقراره بشأن مستقبله من المتوقع إجراء محادثات بشأن تجديد عقده خلال فترة توقف البريميرليغ بسبب كأس العالم.