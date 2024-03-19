صحيفة: بايدن تجاهل تحذيرات مستشاريه حول ضرب إسرائيل أهدافا غير عسكرية

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على الدعم غير المحدود الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا لإسرائيل، في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت إن بايدن دعم إسرائيل رغم تأكيد كبار مسؤوليه في البيت الأبيض بأنها كانت تقصف المباني بانتظام دون معلومات استخباراتية قوية تفيد بأنها أهداف عسكرية مشروعة، فضلاً عن افتقار خطتها لهدف واضح لتدمير حماس.

وأكد أحد المطلعين على المحادثات في البيت الأبيض: "لم يكن لدينا أبدا إحساس واضح بأن لدى الإسرائيليين هدف عسكري محدد وقابل للتحقيق"، مشيراً إلى أنهم لم يعرفوا منذ البداية كيف ستحقق إسرائيل الأهداف التي أعلنت عنها.