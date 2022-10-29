ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الجزيرة يعبر الوصل ويرتقي للمركز الثالث
قاد المغربي أشرف بن شرقي فريق الجزيرة للفوز على الوصل، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.
وأحرز بن شرقي هدفي الجزيرة في شباك الوصل.
بن شرقي استلم الكرة ثم راوغ من الجهة اليُسرى وسدد بقوة في الدقيقة 21، لتسكن الكرة الشباك ليُعلن اللاعب المغربي عن تسجيل هدفه الأول مع الجزيرة الإماراتي عقب رحيله عن الزمالك.
وفي الدقيقة 41، أضاف بن شرقي الهدف الثاني للجزيرة.
بهذا الفوز، وصل رصيد الجزيرة إلى النقطة 14 ليقفز إلى المركز الثالث، وتوقف رصيد الوصل عند النقطة 15 نقطة محتلا المركز الثاني.
وضمن الجولة نفسها، خطف خورفكان فوزا مهما من ضيفه دبا الفجيرة (1-0)، على استاد صقر بن محمد القاسمي، عن طريق إسماعيل الحمادي في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ووصل رصيد خورفكان إلى 8 نقاط، وصعد إلى المركز الحادي عشر مؤقتا، وتجمد رصيد دبا الفجيرة عند نقطة واحدة، ليبقي في المركز الرابع عشر الأخير.