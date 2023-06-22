بعد عملية معقدة.. فصل توأمين سياميين مصريين بالسعودية
بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 17 ساعة، تمكن فريق جراحي سعودي مكون من 31 استشاريًا وأخصائيًا وفنيًا وممرضًا من فصل التوأمين السياميين المصريين "سلمى وسارة".
وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية د. عبد الله الربيعة، إن التوأمين وبعد أن قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة تبين اشتراكهما بالمخ والجيوب الوريدية حول المخ.
وأضاف الربيعة وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأطباء قرروا إجراء عملية الفصل على أربع مراحل بينها عدة أسابيع إلى أشهر، لفصل المخ والجيوب الوريدية المشتركة.
واستغرقت العمليات الأربع لفصل التوأمين "سلمى وسارة" قرابة 57 ساعة، منها 17 ساعة للعملية الأخيرة، وخضع التوأمان بعدها إلى ثلاث عمليات لتمديد الجلد من قبل جراحة التجميل.