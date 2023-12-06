فتاة تبتلع فرشاة الأسنان في حادثة غريبة
ابتلعت فتاة إسبانية تدعى هيزيا، تبلغ من العمر 21 عامًا، فرشاة أسنانها بالكامل بعد استخدامها لإخراج قطعة من الطعام عالقة في حلقها.
وادّعت هيزيا، وهي امرأة من جالداكاو بإسبانيا، أنها كانت تأكل الديك الرومي عندما بدأت تختنق بسبب الطعام.
وكانت خطوتها الأولى وهي تحاول أن تلتقط أنفاسها هي الإمساك بفرشاة أسنانها لمحاولة إخراج الديك الرومي من حلقها، لكنها ابتلعت الأداة التي يبلغ قطرها 8 بوصات.
وأوضحت هيزيا أنها اضطرت إلى التصرف بسرعة؛ لأنه لم يكن هناك أي شخص آخر للمساعدة.
وقالت: "لم يتمكن والدي من مساعدتي؛ لأنه مريض مقعد على كرسي متحرك بسبب تمزق، لذلك قررتُ أن أساعد نفسي باستخدام فرشاة الأسنان".
وتم نقل هيزيا بعد ذلك إلى المستشفى على الرغم من أنها قالت إنها لم تشعر بأي ألم أثناء الحادثة.
وشرحت هيزيا لموظفي المستشفى عند دخولها ماذا حصل معها، وقالت هيزيا: "لقد بدأوا جميعًا في التدافع ولم يصدقوا ذلك حتى رأوا الأشعة السينية".
وبعد ثلاث ساعات من الفحص والتشخيص، تمكن الجراحون من إزالة فرشاة الأسنان خلال إجراء استغرق 40 دقيقة بينما كانت هيزيا تحت التخدير.
واستخرج الأطباء الفرشاة عن طريق لف رأس فرشاة الأسنان بخيط جراحي وسحبها للخارج عبر المريء، دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية دقيقة.
واختتمت هيزيا: "استيقظت وكانت فرشاة الأسنان بجواري على الطاولة بجانب السرير، كنت سعيدة جدا لأنني تمكنت من التنفس مرة أخرى أخيرا".