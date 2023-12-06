فتاة تبتلع فرشاة الأسنان في حادثة غريبة

ابتلعت فتاة إسبانية تدعى هيزيا، تبلغ من العمر 21 عامًا، فرشاة أسنانها بالكامل بعد استخدامها لإخراج قطعة من الطعام عالقة في حلقها.

وادّعت هيزيا، وهي امرأة من جالداكاو بإسبانيا، أنها كانت تأكل الديك الرومي عندما بدأت تختنق بسبب الطعام.

وكانت خطوتها الأولى وهي تحاول أن تلتقط أنفاسها هي الإمساك بفرشاة أسنانها لمحاولة إخراج الديك الرومي من حلقها، لكنها ابتلعت الأداة التي يبلغ قطرها 8 بوصات.

وأوضحت هيزيا أنها اضطرت إلى التصرف بسرعة؛ لأنه لم يكن هناك أي شخص آخر للمساعدة.

وقالت: "لم يتمكن والدي من مساعدتي؛ لأنه مريض مقعد على كرسي متحرك بسبب تمزق، لذلك قررتُ أن أساعد نفسي باستخدام فرشاة الأسنان".