أول تعليق رسمي على أنباء تعرض فتاة سعودية لاعتداء في أمريكا (فيديو)
نفت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرض أي طالبة سعودية في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي، بدوافع عنصرية.
وجاء تعليق السفارة في بيان "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام وعدد من المعرفات على منصة إكس بشأن تعرض طالبة في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذي دوافع عنصرية، وما تمت الإشارة إليه أن الضحية مواطنة سعودية".
وأفادت السفارة بأنه "بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الأمريكية المعنية، لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها".
وختم البيان: "ستستمر السفارة والقنصلية العامة بمتابعة الموضوع، للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة".
يذكر أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا، خلال الساعات الأخيرة، مقطعاً يظهر تعرض طالبة في إحدى مدارس شيكاغو لاعتداء على خلفية دوافع عنصرية.
وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقريرها الإخباري، أن الطالبة التي تعرضت للاعتداء، سعودية الجنسية.