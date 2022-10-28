مقرب من حزب الله يقر بالسلام مع إسرائيل: "لا نضحك عبعضنا"

وأضاف وهاب: "سلام مستدام هنا.. لا الإسرائيلي قدر يعمل علينا معركة بقى.. نتيجة توازن القوى اللي عمله حزب الله.. الإسرائيلي ما قدر يعمل معركة.. فيه هناك الموضوع العقائدي اللي هو فلسطين بالنسبة لنا.. فلسطين المعركة في الداخل أفضل من المعركة في الخارج".

وقال وهاب: "لم تعد هناك لاءات في الوطن العربي والأقوى فرض معادلة جدية.. المقاومة لا تنتهي في ظل وجود العدو".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن، مساء الخميس، انتهاء ما أسماها "الإجراءات والاستنفارات الاستثنائية" التي قام بها خلال الأشهر الماضية بعد إبرام لبنان وإسرائيل رسميا اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وقال نصر الله، الذي كان هدد إسرائيل بتصعيد عسكري في حال أقدمت على أي نشاط في المنطقة البحرية المتنازع عليها: "كل التدابير والإجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي قامت بها المقاومة منذ عدة أشهر، أعلن الآن أنها انتهت"، معتبرًا أن الاتفاق "انتصار كبير للبنان".