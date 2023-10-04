فيديو يوثق مقتل يمني على يد شقيقه
وثَّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، لحظة إقدام أخ على قتل شقيقه، بسبب خلاف بينهما على أرض في صنعاء.
ووفق موقع "المشهد اليمني"، خرج المجني عليه، عبدالرحمن الصميل مع نجله وكذلك شقيقه من المحكمة، بعد أن حصل المجني عليه على حكم نهائي بقطعة الأرض.
ولعبت المصادفة دورًا في توثيق الفيديو، إذ كان الابن يريد أن يصور فقط ردة فعل عمه بحسن نية، بعد خروجه مع شقيقه من المحكمة، وقام العم (الجاني) والذي كان يقود السيارة، بالسير إلى جانب شقيقه والانتظار مدة قبل أن يُخرج مسدسًا ويطلق النار على شقيقه، ويرديه قتيلًا.