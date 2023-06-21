بعد ترمسعيا.. مستوطنون يتجهزون لاقتحام قرية سنجل برام الله

قالت مصادر خاصة لـ "إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، إن مجموعات من المستوطنين معززة بالجيش الإسرائيلي، تتجهز لاقتحام بلدة "سنجل" قرب رام الله.

يأتي ذلك بعد أعمال العنف والتخريب والاعتداءات العنيفة التي نفذتها مجموعات المستوطنين على بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية، وأسفرت عن إصابات عديدة بين الفلسطينيين.

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز"، إن مجموعات من المستوطنين تجمعت على مداخل بلدة "سنجل" استعدادًا لاقتحامها، إلا أن السكان تصدوا لهم على مداخلها بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وواجهت قوات الجيش الإسرائيلي التي عززت تواجد المستوطنين على مداخل البلدة، السكان، بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الغاز لتفريقهم.