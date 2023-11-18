الإفراط في الطعام قد يتسبب فعليًا بـ"انفجار معدتك"

لابدّ أنه مرَّ ذاك الوقت الذي قلت فيه بعد تناولك الطعام "أكلت كثيرًا حتى كادت معدتي تنفجر". ولكن هل يحدث ذلك بالفعل؟.

الجواب هو نعم، أو على الأقل ممكن بالتأكيد، بحسب الخبراء.

ويعرّف المصطلح الطبي المعدة المنفجرة بأنها "ثقب الجهاز الهضمي"، والذي يحدث عندما تمتلئ المعدة وتتمزق.

ومع تشكل الثقب، قد تطلق المعدة محتوياتها في تجويف البطن، مما يؤدي إلى حدوث التهابات، بما في ذلك الإنتان المميت.

تحتوي المعدة المتوسطة على ما يعادل لترًا واحدًا تقريبًا من الطعام، ولكنها يمكن أن تتمدد لاستيعاب ما يزيد قليلاً على 128 أوقية في سعتها القصوى (أي ما يعادل أكبر زجاجة حليب).

وقالت كورتني كالامار، اختصاصية التغذية في مستشفى بيدمونت هنري: "الكمية الدقيقة تختلف من شخص لآخر، لكن معدة الشخص البالغ العادي تحتوي على حوالي لتر واحد من الطعام (حوالي 4 أكواب)".

وتضيف: "بما أن المعدة مرنة للغاية، فهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى 3 إلى 4 لترات (أو 16 كوبًا) في وقت واحد".

وأوضحت الاختصاصية كالامار: "يستغرق عقلك 20 دقيقة لتسجيل الشبع والامتلاء".

وتلفت إلى أنه "بالنسبة للبعض، بحلول الوقت الذي يسجل فيه دماغهم أنهم ممتلئون، يكونون قد تناولوا بالفعل كمية أكبر بكثير من الكمية اللازمة للشعور بالشبع".

و"الانفجار" ليس وصفًا دقيقًا للغاية، بحسب ما قالته تيريزا سترونج، مديرة برامج الأبحاث في مؤسسة أبحاث برادر-ويلي، لمجلة "نيوزويك".

إذ توضح بأنّ "الانفجار لا يحدث كبالون الماء مثلاً، لكن بدلاً من ذلك يتمدد جدار المعدة إلى النقطة التي يحدث بها ثقب أو تمزق".

ومع ذلك، فإن ثقب الجهاز الهضمي الناتج عن الإفراط في تناول الطعام أمر غير شائع، حسبما قالت الكاتبة العلمية ماري روتش.

وأرجعت ذلك إلى عملية القيء لدى معظم الناس، والتي تبدأ عند امتلاء المعدة.

ورغم هذا، فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشراهة عند تناول الطعام أو الشره المرضي أو اضطرابات الأكل الأخرى ربما تلاعبوا بإشارات الجسم الطبيعية للجوع والامتلاء والقيء، ولم تعد فعالة.

قد تكون عضلات معدتهم أيضًا ضعيفة جدًا بحيث لا تكون قادرة على التقيؤ، أو قد تكون معدتهم قد تقلصت كثيرًا لدرجة أنها قد تنفجر مع تناول كمية أقل من الطعام.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا توفي عشية عيد الميلاد، العام 2015، بسبب تمزق في معدته نتيجة الإفراط في تناول الطعام في الحفل السنوي لعائلته.

وفي العام 2003، تمت تسمية "الإفراط في تناول الطعام" كسبب لتمزق معدة رجل يبلغ من العمر 49 عامًا، مما أدى إلى وفاته.