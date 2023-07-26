أوبنهايمر.. الجريمة الأمريكية الكاملة يبررها "الضمير"

ينخرط المخرج كريستوف نولان هذه المرة في فيلم غير مألوف في مساره الإخراجي، متجهًا إلى السيرة الذاتية بفيلم عن حياة العالم أوبنهايمر، الملقب بـ"أبو القنبلة الذرية".

ويبدو أن نولان، راهن على هذا الفيلم وعلى السينما، التي بدأ الحديث يزداد عن أفول نجمها. وتحدّى نفسه بهذا الرهان بإخراج أول فيلم بيوغرافي له، مستغلًا أحدث التقنيات، ومجازفًا بتكاليف باهظة، أهمها إصراره على التعامل مع كاميرا "آيماكس" المعروفة بالتقاطها أدق التفاصيل.

ورغم ذلك، يثير صدور الفيلم في توقيت يشهد العالم فيه تهديدًا استثنائيًّا ومخاوف جدية بشأن اندلاع "حرب نووية"، العديد من الأسئلة.

ففي الفيلم، تنشطر حياة الفيزيائي أوبنهايمر (يلعب دوره الممثل الأيرلندي كيليان ميرفي) تمامًا مثل القنبلة التي طورها، بين شغفه وطموحه العلمي وبين "الضمير"، الذي استيقظ متأخرًا على عالم لم يعد مطلقًا كما كان.