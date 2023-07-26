أوبنهايمر.. الجريمة الأمريكية الكاملة يبررها "الضمير"
ينخرط المخرج كريستوف نولان هذه المرة في فيلم غير مألوف في مساره الإخراجي، متجهًا إلى السيرة الذاتية بفيلم عن حياة العالم أوبنهايمر، الملقب بـ"أبو القنبلة الذرية".
ويبدو أن نولان، راهن على هذا الفيلم وعلى السينما، التي بدأ الحديث يزداد عن أفول نجمها. وتحدّى نفسه بهذا الرهان بإخراج أول فيلم بيوغرافي له، مستغلًا أحدث التقنيات، ومجازفًا بتكاليف باهظة، أهمها إصراره على التعامل مع كاميرا "آيماكس" المعروفة بالتقاطها أدق التفاصيل.
ورغم ذلك، يثير صدور الفيلم في توقيت يشهد العالم فيه تهديدًا استثنائيًّا ومخاوف جدية بشأن اندلاع "حرب نووية"، العديد من الأسئلة.
ففي الفيلم، تنشطر حياة الفيزيائي أوبنهايمر (يلعب دوره الممثل الأيرلندي كيليان ميرفي) تمامًا مثل القنبلة التي طورها، بين شغفه وطموحه العلمي وبين "الضمير"، الذي استيقظ متأخرًا على عالم لم يعد مطلقًا كما كان.
وعلى خلاف أينشتاين الذي كبح جماح نفسه عند حدود العلم، تورط أوبنهايمر في عالم السياسة، الذي سرعان ما سيتخلص منه بعد تحقيق أهدافه.
يحاول المخرج نولان الإضاءة على "الصراع الأخلاقي" الذي عاشه أوبنهايمر، بعد إدارته "مشروع مانهاتن"، التي كانت تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، والذي سيثمر في النهاية عن القنبلة النووية، التي أنهت الحرب بعد قصف هيروشيما وناجازاكي في اليابان، مخلفة كارثة بشرية لم يشهد العالم مثلها قط.
لم تقدم الولايات المتحدة أي اعتذار مطلقًا عن الكارثة النووية، التي غيرت وجه السياسة العالمية، كما لم يقدم مخرج هوليوود البارز كريستوف نولان من خلال فيلمه أي اعتذار بدوره.
لكن في المقابل، حاول نولان البحث عن تبرير آخر في عمق الضمير لدى أوبنهايمر، الذي حاول التكفير عن ذنبه بعد تحقيق الهدف من القنبلة، طوال حياته اللاحقة، بالعمل على الحد من استخدام السلاح النووي.
يستغل كريستوف نولان بذكاء، الحرب الروسية الأمريكية، والمخاوف الجديدة التي تؤرق العالم بشأن احتمالية اندلاع حرب نووية، في تقديم فيلمه في هذا التوقيت بالذات. ودون أي رغبة في محاسبة المسؤولين، ينشغل بدلًا من ذلك في تتبع حياة "أوبنهايمر" بحثًا عن تعاطف ما، بـ"استيقاظ متأخر للضمير".
ويقتبس أوبنهايمر، الذي انخرط بحماسة في بادئ الأمر في مشروع مانهاتن، عبارة من الفلسفة الهندوسية، يصف فيها الآثار التدميرية، لما تورط فيه: "الآن أصبحتُ الموت، مدمّر العوالم".
يدفع أوبنهايمر الثمن غاليًا بالتضحية بمسيرته العلمية وبعائلته، نيابة عن حكومة الولايات المتحدة، ليحاكم نفسه بقسوة على ذنبه، بينما تنأى الولايات المتحدة بسياستها عنه وعن جريمتها، التي اقترفتها ببراعة دون أن تجد من يحاسبها أمام التاريخ.