وفاة مفاجئة للمؤثرة السعودية "نوني" تثير حزنا واسعا بين مواطنين

توفيت شابة سعودية تحمل لقب "نوني" وتعدّ من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، لا سيما في تطبيق "تيك توك" ومشاهيره، إذ نعاها بعض من عرفها منهم.

وفوجئ متابعو حساب "نوني" في "إكس"، أو "تويتر" سابقاً، بنعي لها دوّنه أحد أقاربها في الحساب، قبل أن تنهال عبارات وردود حزينة على تلك التغريدة التي لم تكشف تفاصيل وفاة "نوني".