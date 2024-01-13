وفاة مفاجئة للمؤثرة السعودية "نوني" تثير حزنا واسعا بين مواطنين
توفيت شابة سعودية تحمل لقب "نوني" وتعدّ من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، لا سيما في تطبيق "تيك توك" ومشاهيره، إذ نعاها بعض من عرفها منهم.
وفوجئ متابعو حساب "نوني" في "إكس"، أو "تويتر" سابقاً، بنعي لها دوّنه أحد أقاربها في الحساب، قبل أن تنهال عبارات وردود حزينة على تلك التغريدة التي لم تكشف تفاصيل وفاة "نوني".
وكان من بين المعلقين، مؤثرين ومشاهير في تيك توك، بينهم "سبايكي" الذي بدت عليه علامات التأثر بوفاة إحدى أشهر متابعاته، وطالب متابعيه بتقديم الصدقات عن روحها.
كما حضر نجم "تيك توك" مشاري العتيبي بين من نعوا الراحلة "نوني"، وحث متابعيه على التبرع بالصدقة عن روحها، مشيراً إلى أنها كانت مريضة قلب.
وشهدت منصة جمع التبرعات والصدقات الرسمية (إحسان) إنشاء رابط للتبرع وجد انضمام كثيرين للتبرع عن روح الراحلة نوني.
فيما أشار كثيرون إلى تدوينات وتغريدات سابقة للراحلة، تتمنى فيها الذكرى الطيبة بعد مماتها، وبينها آخر تغريدة كتبتها يوم 8 يناير/كانون الثاني الجاري، وقالت فيها لمتابعيها "أحبكم".
وقبل آخر تغريدة، تركت تغريدة سابقة، كانت تشي بسعادتها، إذ أعلنت لمتابعيها أن هناك مفاجأة لهم قريبا، لم تكشف عنها. في وقت اعتبر فيه مواطنون أن "المفاجأة التي تلقوها كانت خبر وفاتها".
ووصفت إحدى المتابعات التغريدات الأخيرة، بأنها كانت أشبه برسائل وداع من قبل المؤثرة السعودية، مؤكدة أنها تبث في النفس القشعريرة، حيث كتب في تعليقه: "التغريدات الأخيرة للمتوفين تسبب لي قشعريرة كأنهم حاسين، الله يرحمهاا يارب ويرحم جميع أمواتنا يارب يا كريم".
وقبل أسبوعين فقط من وفاتها، نشرت "نوني" منشورا يعود إلى والدتها، بينما كانت ترقد هي في المستشفى، والذي أشار إلى أنها كانت ابنة وحيدة لأمها، قبل أن تفارق الحياة.
وعلقت آنذاك على منشور والدتها، بالقول: "اللهم أمي في كل عام"، في إشارة إلى أنّ والدتها هي من ساندتها على مرّ السنوات في رحلة مرضها.