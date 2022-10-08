ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط يوفنتوس وينافس بقوة على الصدارة
اقتنص ميلان فوزا ثمينا على حساب نظيره يوفنتوس، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي.
تقدم فيكايو توموري بالهدف الأول في الدقيقة 45، فيما ضاعف إبراهيم دياز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 54.
يوفنتوس استحوذ على المباراة في الـ20 دقيقة الأولى، لكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة عن البيانكونيري، خاصة في أقدام خوان كوادرادو.
الدقيقة 46 نفذت ركنية لميلان، وقبل لحظات من نهاية الشوط سدد أوليفيه جيرو لترتطم الكرة بفيكايو توموري الذي يسجل الهدف الأول.
وشهدت الدقيقة 54 من عمر المباراة تسجيل الإسباني إبراهيم دياز هدف ميلان الثاني بطريقة استثنائية على طريقة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.
ويعد هذا ثاني هدف يسجله دياز هذا الموسم في كل البطولات بقميص ميلان، وذلك في 10 مباريات لعبها حتى الآن.
ويلعب دياز البالغ من العمر 23 عاما في صفوف ميلان بنظام الإعارة من ريال مدريد، وسط غموض بشأن مستقبله عقب نهاية الموسم الحالي.
بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة ويقفز للمركز الثالث بالتساوي مع المتصدر نابولي وأتالانتا اللذين لعبا مباراة أقل، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن.
إنتر ميلان يهزم ساسولو
وفي مباراة أخرى، أحرز إيدن جيكو هدفيه 100 و101 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليمنح إنتر ميلان الفوز 2-1 على مضيفه ساسولو، اليوم السبت.
وأصبح المهاجم البالغ عمره 36 عاما ثالث أكبر لاعب يصل إلى هذا الإنجاز بعد جوران بانديف وسيرجيو بليسير.
وشارك مهاجم البوسنة في تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي في ظل غياب روميلو لوكاكو وخواكين كوريا للإصابة، ونجح في ملء فراغهما.
وهذا هو الفوز الثاني لإنتر على التوالي بعد تغلبه 1-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.
وأخذ ساسولو زمام المبادرة حيث سعى لفوزه الثالث على التوالي في الدوري.
وعانى إنتر للتعامل مع دفاع ساولو المنظم والضغط المتقدم لصاحب الأرض.
ومنح جيكو التقدم لإنتر في الدقيقة 44 بتسديدة مباشرة بعد ركلة ركنية.
وأدرك دافيدي فراتيزي التعادل لساسولو في الدقيقة 60 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة روجريو العرضية.
ولخصت نظرات المدرب إنزاغي فشل دفاع فريقه في مراقبة لاعب منتخب إيطاليا.
وزاد إنتر من ضغطه، وأنقذ أندريا كونسيلي حارس ساسولو فرصة خطيرة بأطراف أصابعه بعد ضربة رأس من لاوتارو مارتينيز قبل ربع ساعة من النهاية.
لكن بعد ذلك بدقيقة واحدة أرسل البديل هنريخ مخيتاريان تمريرة عرضية حولها جيكو بضربة رأس في الشباك.
ويحتل إنتر المركز السابع وله 15 نقطة، ويتأخر بخمس نقاط عن نابولي المتصدر، ويأتي ساسولو في المركز التاسع.