ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط يوفنتوس وينافس بقوة على الصدارة

اقتنص ميلان فوزا ثمينا على حساب نظيره يوفنتوس، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي.

تقدم فيكايو توموري بالهدف الأول في الدقيقة 45، فيما ضاعف إبراهيم دياز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 54.

يوفنتوس استحوذ على المباراة في الـ20 دقيقة الأولى، لكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة عن البيانكونيري، خاصة في أقدام خوان كوادرادو.

الدقيقة 46 نفذت ركنية لميلان، وقبل لحظات من نهاية الشوط سدد أوليفيه جيرو لترتطم الكرة بفيكايو توموري الذي يسجل الهدف الأول.

وشهدت الدقيقة 54 من عمر المباراة تسجيل الإسباني إبراهيم دياز هدف ميلان الثاني بطريقة استثنائية على طريقة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

ويعد هذا ثاني هدف يسجله دياز هذا الموسم في كل البطولات بقميص ميلان، وذلك في 10 مباريات لعبها حتى الآن.

ويلعب دياز البالغ من العمر 23 عاما في صفوف ميلان بنظام الإعارة من ريال مدريد، وسط غموض بشأن مستقبله عقب نهاية الموسم الحالي.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة ويقفز للمركز الثالث بالتساوي مع المتصدر نابولي وأتالانتا اللذين لعبا مباراة أقل، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن.