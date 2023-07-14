النواب الروس يقرون قانونا مناهضا لمغايري الهوية الجنسية

أقر النواب الرّوس، اليوم الجمعة، قانونا يحظر التحول الجنسي ويمنع خصوصًا تبني الأطفال من جانب أشخاص مغايرين جنسيا، مما يجعل البلاد تسلك منعطفا يوصف بالمحافظ على الصعيد الاجتماعي.

وجاء في بيان على موقع مجلس الدوما الإلكتروني، "حظر مجلس الدوما التحول الجنسي في روسيا. وُأقرت التعديلات ذات الصلة التي بادر إليها رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين ونواب من كل الأطياف، بالاجماع في الصيغة النهائية للنص".

وقال فولودين في بيان منفصل عبر تلغرام: "هذا القرار يحمي مواطنينا وأطفالنا".

وينبغي أن يقرّ النص الآن في مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي وأن يصادق عليه الرئيس، فلاديمير بوتين، قبل أن يدخل حيز التنفيذ. لكن ذلك مضمون لأن المشرّعين موالون للكرملين.

وأضاف بيان مجلس الدوما أن التشريع الجديد ستكون له انعكاسات جذرية على المغايرين جنسيا في روسيا مع "منع المواطنين الذين سبق وغيروا جنسهم من تبني أطفال فيما ستلغى عقود زواجهم".

منذ بدء الهجوم في أوكرانيا، أقرت روسيا سلسلة من التدابير المحافظة لا سيما ضد المثليين، لوقف سلوك تعتبره السلطات منحرفا ومتأثرا بالغرب.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في وقت سابق من الأسبوع الراهن توقيف ناشط في الدفاع عن حقوق المغايرين جنسيا، متهما بـ"الخيانة العظمى" لدعمه الجيش الأوكراني.