تركي آل الشيخ: "خطأ طبي تسبب بتدهور صحتي"

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل معاناته الصحية، مبينا أنه "أجرى عملية جراحية في الخارج في عام 2018، وتعرّض لخطأ طبي".

وتابع في لقاء مع الإعلامي عمار تقي: "كان هناك جرح كبير في جسمي استمر مدة تقارب 50 يومًا، ولم يلتئم الجرح وكان هناك نزيف يومي. وأتذكر أنه طُلب مني ألا أعود إلى المملكة حتى أتعافى".

وأضاف آل الشيخ أنه "رغم ظروفه الصحية عاد من الخارج، وكان محرجا، وحاول أن يطلب من الأمير محمد بن سلمان إعفاءه من منصبه بسبب ظروفه الصحية"، لافتا إلى أنّ ملف الرياضة أثر بشكل كبير على صحته.

وقال: "في المرة الأولى تم رفض طلبي، ثم بعد شهر تدهورت صحتي واعتبرت نفسي مقصرًا، فقدّمت طلبا ثانيا وقال لي الأمير، حينها، جملة واحدة: خير إن شاء الله يجيك العلم". وأكد آل الشيخ أنه في اليوم التالي صدر قرار الإعفاء وتم تعيينه في هيئة الترفيه.