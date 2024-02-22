رحيل صادم لطلاب من "تقنية إبراء" يثير تفاعلا بين عمانيين

عبّر عُمانيون في مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وحزنهم بعد مصرع 5 طلاب على الأقل من تقنية "إبراء" في ولاية المضيبي؛ إثر حادث سير أليم.

وتداول متابعون صورة لمكان وقوع الحادث، حيث احتشد مواطنون، بينما أسفر الحادث عن وفاة 4 طلاب، قبل أن يلفظ الخامس أنفاسه بعدهم بوقت قليل.

وقالوا إن العُمانيين الخمسة ينتمون جميعهم إلى بني عزرة، بينما جمعت صلة قرابة بين اثنين من الضحايا، والضحايا هم: الجلندي هلال سيف حارب العزري، وحمد سيف حارب العزري، والنصر عامر بن حمود العزري، وأحمد حمد محمد مهيل العزري، وعبدالله بن محمد العزري.