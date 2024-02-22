رحيل صادم لطلاب من "تقنية إبراء" يثير تفاعلا بين عمانيين
عبّر عُمانيون في مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وحزنهم بعد مصرع 5 طلاب على الأقل من تقنية "إبراء" في ولاية المضيبي؛ إثر حادث سير أليم.
وتداول متابعون صورة لمكان وقوع الحادث، حيث احتشد مواطنون، بينما أسفر الحادث عن وفاة 4 طلاب، قبل أن يلفظ الخامس أنفاسه بعدهم بوقت قليل.
وقالوا إن العُمانيين الخمسة ينتمون جميعهم إلى بني عزرة، بينما جمعت صلة قرابة بين اثنين من الضحايا، والضحايا هم: الجلندي هلال سيف حارب العزري، وحمد سيف حارب العزري، والنصر عامر بن حمود العزري، وأحمد حمد محمد مهيل العزري، وعبدالله بن محمد العزري.
وفي التفاصيل، فإنّ أربعة من الطلبة الضحايا كانوا في سيارة، بينما الخامس في مركبة أخرى "بيك أب"، قبل أن يقع حادث السير، الذي لم تُعرف ملابساته تحديدا.
وشارك العشرات من مواطني سلطنة عمان في نعي الطلاب الخمسة، وقال متابع: "عزاؤنا لأهاليهم وذويهم ومحبيهم، ولقبيلة العزري في قرية الخشبة. إنا لله وإنا إليه راجعون".
بينما كتب آخر، معبرًا عن حزنه: "من بعد ما يتوفى شخص قريب منك بتحس بصغر الحياة وتفاهتها وأنك كنت في غفله، اللهم انا نسألك حسن الخاتمه".
وعلق متابع: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته".