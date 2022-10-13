هل يفكر برشلونة في إقالة تشافي حاليا؟

يواجه مشروع نادي برشلونة الجديد خطرًا بالغًا مع اقتراب خروج الفريق من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وخسر برشلونة أمام إنتر على ملعبه كامب نو ليستقر في المركز الثالث ويصبح بحاجة إلى معجزة تدفع به نحو الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بدلا من الدوري الأوروبي.

ورغم الصفقات المدوية التي عقدها برشلونة الصيف الماضي بانضمام روبرت ليفاندوفسكي وجويل كوندي وفرانك كيسي وماركو ألونسو وهيكتور بيرلين ورافينيا، يواجه الفريق فشلا أوروبيا مدويا للعام الثاني على التوالي.

ودخل برشلونة مخاطرة كبيرة بإجراء رافعات اقتصادية تطلبت بيع جزء من أصول النادي من أجل عقد تلك الصفقات على أمل تحقيق مكاسب لاحقة، وهو ما يبدو غير قريب على المستوى الأوروبي.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لا يزال يثق في قدرة تشافي على قيادة مشروع النادي رغم الشكوك التي حامت حوله بعد الإخفاق الأوروبي.

وقال تشافي إنه ليس لديه وقت للتفكير في التعادل 3-3 مع إنتر، حيث يجب أن يتركز اهتمام الفريق بشكل كامل على مباراة القمة المقبلة أمام المنافس التقليدي ريال مدريد.

وبدأ برشلونة بقوة أمام إنتر لكن الأخطاء الدفاعية جعلته يتأخر 3-2 في الدقائق الأخيرة قبل أن يضمن هدف روبرت ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع التعادل.

وقال تشافي للصحفيين: "اليوم كانت المباراة تحت السيطرة وفي الدقيقة 50 حدث خطأ دفاعي واضح للغاية. ثم خطأ آخر وفي النهاية دفع الفريق ثمنا باهظا.

"ربما في دوري الدرجة الأولى الإسباني يحدث خطأ ولا تدفع ثمنا باهظا له، لكن دوري الأبطال لا يرحم..

"نأمل ألا يؤثر ذلك علينا نفسيا. نواصل العمل بثقة والاستعداد لقمة الدوري المحلي أمام ريال مدريد بداية من اليوم، ونحتاج إلى التعافي بشكل جيد لأننا بذلنا جهدا بدنيا كبيرا".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد برصيد 22 نقطة. ويلتقي الفريقان في استاد سانتياجو برنابيو، يوم الأحد المقبل.