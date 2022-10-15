جدل حول احتفال أحمد عبد القادر بهدفه أمام المنستيري التونسي (فيديو)
أثار أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي المصري، جدلا واسعا بسبب طريقة احتفاله بهدفه الذي أحرزه في شباك نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بدوري أبطال أفريقيا.
وبسط أحمد عبد القادر ذراعه اليسرى وأشار إليها باليد اليمنى وأغلق عينه، وكأنه يحصل على حقنة.
وانتقد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن المصري ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، طريقة الاحتفال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: احتفال غير موفق يا عبد القادر".
فيما دافع البعض عن احتفال اللاعب وقالوا إن عبد القادر يقصد بها أن "الأهلي في دمه".
وأوضح البعض أن الاحتفالية يطلق عليها "ICE IN MY VEINS" و ترجمتها "ثلج في عروقي" وهي حركة شهيرة للاعب لاعب فريق لوس أنغلوس ليكرز لكرة السلة دي أنغلو راسيل، وهي ترمز للبرود و تحمل الضغوط.
وقال راسيل في حوار سابق مع موقع "GQ" ردا على سؤال عن سر هذا الاحتفال، فقال "والدي كان يقول لي دائما يجب أن تكون مستعدا للحظات الكبيرة، يجب أن يكون دمك كالجليد في عروقك. لا يجب أن يكون لديك أي مشاعر. عليك أن تلعب بأقصى ما لديك وتظهر شخصيتك".
وأضاف "هذا الاحتفال أديته بشكل جيد وأنا أعلم أنه جهزني عقليا".
وكرر الأهلي المصري تفوقه على الاتحاد المنستيري التونسي وانتصر 3-صفر في إياب دور 32 ليبلغ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.
وتفوق الأهلي 4-صفر في مجموع المباراتين بعد الفوز ذهابا في تونس بهدف دون رد.
وتقدم أحمد عبد القادر بهدف مبكر للأهلي بعد ربع ساعة، ثم أضاف حمدي فتحي هدفين بواقع هدف في كل شوط ليضمن لصاحب الأرض الفوز.
وكان الأهلي قد بلغ نهائي دوري الأبطال قبل أن يخسر أمام الوداد المغربي.