جدل حول احتفال أحمد عبد القادر بهدفه أمام المنستيري التونسي (فيديو)

فيما دافع البعض عن احتفال اللاعب وقالوا إن عبد القادر يقصد بها أن "الأهلي في دمه".

وأوضح البعض أن الاحتفالية يطلق عليها "ICE IN MY VEINS" و ترجمتها "ثلج في عروقي" وهي حركة شهيرة للاعب لاعب فريق لوس أنغلوس ليكرز لكرة السلة دي أنغلو راسيل، وهي ترمز للبرود و تحمل الضغوط.

وقال راسيل في حوار سابق مع موقع "GQ" ردا على سؤال عن سر هذا الاحتفال، فقال "والدي كان يقول لي دائما يجب أن تكون مستعدا للحظات الكبيرة، يجب أن يكون دمك كالجليد في عروقك. لا يجب أن يكون لديك أي مشاعر. عليك أن تلعب بأقصى ما لديك وتظهر شخصيتك".

وأضاف "هذا الاحتفال أديته بشكل جيد وأنا أعلم أنه جهزني عقليا".