وفاة المخرج المصري طارق الكاشف
أعلن الإعلامي عمرو أديب عن وفاة مواطنه المخرج طارق الكاشف، مشيرا إلى أنه كان صاحب فضل على عدد كبير من الإعلاميين.
وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "توفي المخرج الأستاذ طارق الكاشف منذ قليل، كان سببا في ظهور الكثير من المواهب في مصر، وأول مدير لي في مسيرتي التليفزيونية".
وأضاف الإعلامي المصري في حديثه عن المخرج الراحل: "واحد من أسباب استمراري في هذا المجال، في ناس لا يمكن تعويضها؛ لأنه تم صنعهم في ظروف لن تتكرر، رحم الله مستر طارق كما كنت أناديه دوما".
ونعت الإعلامية شافكي المنيري، المخرج طارق الكاشف، من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك قالت فيه: "خبر حزين للأسف، رحيل الأستاذ المبدع المنتج الكبير والمخرج طارق الكاشف، الرقي كله والأخلاق والأدب والجدعنة مع الذوق الراقي".
واستكملت المنيري: "عملت معه كثيرا ولسنوات وآخرها كان حتى 2013 في محطة الأوربيت، مبدع ودقيق في عمله، في أمان الله يا طارق ربنا يرحمك ويكرمك إنا لله وإنا إليه راجعون".
وطارق الكاشف هو منتج وإعلامي ومخرج، اكتشف العديد من المواهب الفنية والإعلامية، وعمل كمخرج منفذ للعديد من الأعمال الفنية منها: "بين السما والأرض، صاحب المقام، قرمط بيتقرمط، لأعلى سعر، أرض النفاق".