وفاة المخرج المصري طارق الكاشف‎

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن وفاة مواطنه المخرج طارق الكاشف، مشيرا إلى أنه كان صاحب فضل على عدد كبير من الإعلاميين.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "توفي المخرج الأستاذ طارق الكاشف منذ قليل، كان سببا في ظهور الكثير من المواهب في مصر، وأول مدير لي في مسيرتي التليفزيونية".

وأضاف الإعلامي المصري في حديثه عن المخرج الراحل: "واحد من أسباب استمراري في هذا المجال، في ناس لا يمكن تعويضها؛ لأنه تم صنعهم في ظروف لن تتكرر، رحم الله مستر طارق كما كنت أناديه دوما".