مصرع 5 أطفال سودانيين بحريق منزلهم في مصر

لقي 5 أطفال سودانيين مصرعهم وأصيب الأب والأم بجروح خطيرة بحريق نشب في منزلهم بمنطقة أرض اللواء في محافظة الجيزة في مصر.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا يفيد باندلاع حريق كبير في إحدى الشقق السكنية بمنطقة أرض اللواء، وسماع صراخ أطفال داخلها، ولم يستطع الأهالي السيطرة عليه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية والمطافي والإسعاف إلى مكان الحادث، وبعد محاولة إخماد الحريق الذي استمر عدة ساعات، عُثر على جثث 5 أطفال بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وكشفت التحريات أنّ "ماسّا كهربائيا هو السبب في نشوب الحريق، وذلك بسبب وصلة كهرباء خاطئة داخل الشقة".

وكشف شهود عيان لوسائل إعلام محلية تفاصيل الحادث، حيث أكدوا أن الحريق نشب في السابعة من مساء أمس الثلاثاء، إذ فوجئ الأهالي باندلاع حريق كبير داخل شقة تقطنها أسرة سودانية تعيش في مصر منذ عامين، لافتين إلى أن الأسرة بسيطة، ويعمل الأب سائق "تكتك"، بينما تبيع الأم الخرداوات.

وأكد شهود عيان أنّ الأب والأم لم يكونا في المنزل لحظة اندلاع الحريق، وعند علمهما هرولا إلى الشقة وحاولا الدخول لإنقاذ الأبناء إلى أنهما أصيبا إصابات بليغة نتيجة ذلك، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطرة.