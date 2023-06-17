"قاتلة الحقيبة" تعترف بجريمتها وإخفاء جثة والدتها

اعترفت امرأة أمريكية، عُرفت بـ"قاتلة الحقيبة"، بتورطها في قتل والدتها عام 2015 في بالي الإندونيسية، وإخفاء جثتها في حقيبة سفر، على ما أفادت وزارة العدل الأمريكية.

وعادت هيذر ماك (27 عاما) إلى الولايات المتحدة عام 2021، وتم اعتقالها فور وصولها، بعدما أمضت 7 سنوات في السجن في إندونيسيا بسبب الجريمة، وقد تصل عقوبتها في أمريكا إلى السجن 28 سنة إضافية، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت محامية هيذر ماك، إن موكلتها اعترفت بفعلتها، أملا بتجنب عقوبة السجن مدى الحياة.

وتآمرت هيذر عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها مع صديقها تومي شايفر لقتل والدتها شيلا فون وايز ماك - وهي من سيدات شيكاغو الثريات – عندما كانت تقضي إجازتها معها في فندق فخم في جزيرة بالي.

وتبادلت مع صديقها رسائل نصية هاتفية حول طرق قتلها، ثم أتت به إلى أندونيسيا باستخدام بطاقة ائتمان والدتها، وفي 12 أغسطس/آب عام 2015، دخل شايفر غرفة الضحية وضربها وقتلها، بينما ظلت ابنتها مختبئة في الحمام.