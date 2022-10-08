من هي قمراء أول محللة في الدوري السعودي الإلكتروني؟

وأكدت قمراء في مقابلة مع صحيفة "الرياضية" السعودية سعادتها بهذه الخطوة المهمة في مسيرتها، موضحة "لم أتخيل أنني قد أكون محللة لبطولة لعبة Rainbow Six Siege، فأنا واحدة من لاعبيها وأحب مشاهدة بطولاتها، وتجربتي تعد الأولى في عالم التحليل، وأرى أنها رائعة وما هذه إلا بداية".

وأضافت: "منذ صغري وأنا مهتمة بألعاب الفيديو، وبدأت بسلسلة البلايستيشن ثم انتقلت إلى PC، وأطمح لأحقق تقدما وتطورا في مجالاتي المفضلة كالرياضات الإلكترونية.

"واجهت بعض التردد بالظهور كمحللة، حيث إن مجال التحليل لم يسبق ورأيت شابات سعوديات يؤدينه بشكل مميز، لكن هنالك الكثير من المهتمين من الشابات السعوديات في الرياضات الإلكترونية عليهن أن لا يترددن في خوض التجربة متى ما أتيحت لهن الفرصة".

وتقام منافسات الدوري السعودي الإلكتروني تحت إشراف اتحاد الرياضات الإلكترونية، لتنمية قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، وتطوير النخبة بهدف تمثيل البلاد في المحافل الدولية.

وضمت النسخة الثانية للدوري السعودي الإلكتروني نفس الرياضات الإلكترونية في النسخة الأولى؛ وهي: Pubg mobile، وCall Of Duty، وVALORANT، وOVERWATCH، وRocket League، وR6S، وLeague Of Legend، وتأتي البداية مع رياضة R6S الإلكترونية، فيما ستقام المنافسات في قمة المنافسة السعودية بالمدينة الإعلامية في مدينة الرياض.

وأوضح تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن الدوري السعودي الإلكتروني هو المنصة التي تسهم في إخراج محترفين سعوديين ينافسون في أكبر المحافل الدولية ويرفعون راية المملكة فيها، مؤكدًا أن الاستمرارية التي يتّسم بها الدوري السعودي الإلكتروني تزيد من احترافية الأندية الإلكترونية المحلية ولاعبيها، وتجعلهم يزيدون من مهاراتهم.

يذكر أن الدوري السعودي الإلكتروني يقام بنسختين خلال العام، ويتقابل بطل النسخة الأولى وبطل النسخة الثانية في كل رياضة إلكترونية في نهاية العام؛ لتحديد بطل العام؛ سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لاستمرارية المنافسات المحلية، وتقديم تجربة تمكّن اللاعبين من الوصول لأكبر محافل الرياضات الإلكترونية الدولية.