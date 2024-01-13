من هو الفنان السوري الراحل غسان مكانسي؟

وغسان مكانسي ممثل ومعد ومخرج إذاعي ومسرحي من مواليد مدينة حلب 1950، شملت أعماله المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، وهو مدير فرقة مسرح الساعة، ومدير مسرح نقابة الفنانين، وأمين سر النقابة سابقاً.

وشغل الفنان الراحل أيضاً منصب مدير نادي شباب العروبة للآداب والفنون، وهو عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1976 .

من أهم أعماله التلفزيونية "البيوت أسرار"، و"حي المزار"، و"سيرة آل الجلالي"، و"الفراري"، و"يوميات مدير عام" الجزء الأول، و"باب الحديد"، و"الحقد الأبيض"، و"أياد في الظلام"، و"ربيع بلا زهور"، و"الهروب إلى القمة"، و"شخصيات على الورق"، و"الوردة الأخيرة"، والعديد من الأعمال الأخرى.