شكوى ارتفاع الأسعار تطال فنانين مصريين

يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليًّا لا سيّما ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، لم تعد تميز بين فئة وأخرى، وأصبحت عابرة لجميع الطبقات الاجتماعية ومن بينها الوسط الفني.

وانتشر في هذا السياق عدد من تدوينات بعض النجوم والتي حظيت بتفاعل واسع وتصدر بعضها " الترند" ومنها تغريدة للفنانة شيرين رضا على حسابها بموقع " إكس"، تتساءل فيها قائلة: "هو فيه أمل الأسعار تنزل (تتراجع) ولا هو كده وخلاص؟ ".