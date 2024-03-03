شكوى ارتفاع الأسعار تطال فنانين مصريين
يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليًّا لا سيّما ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، لم تعد تميز بين فئة وأخرى، وأصبحت عابرة لجميع الطبقات الاجتماعية ومن بينها الوسط الفني.
وانتشر في هذا السياق عدد من تدوينات بعض النجوم والتي حظيت بتفاعل واسع وتصدر بعضها " الترند" ومنها تغريدة للفنانة شيرين رضا على حسابها بموقع " إكس"، تتساءل فيها قائلة: "هو فيه أمل الأسعار تنزل (تتراجع) ولا هو كده وخلاص؟ ".
وتُعرف شيرين رضا بأرائها الصريحة وعدم تخوفها مما يسمى " نظرة الناس" و" البرستيج الفني".
ودخل الفنان محمد التاجي على خط الشكوى من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وندرتها في الأسواق من خلال منشور ساخر على صفحته بموقع "فيسبوك" يقول فيه: "سؤال بريء.. هم المسؤولون في بلدنا مصر عندهم في مكاتبهم وبيوتهم سكر ولا زينا بيدوروا عليه ومش لاقيينه؟ " في إشارة إلى أزمة السكر التي تشهدها البلاد مؤخرًا ما بين الاختفاء أو الارتفاع غير المسبوق في السعر.
وكان الفنان نبيل الحلفاوي بادر بالشكوى من الارتفاع غير المفهوم في الأسعار عبر أكثر من تغريدة عبر موقع " إكس" في وقت سابق مؤكدًا أن هناك تلاعبًا من جانب التجار يحتاج إلى تدخل الدولة، كما استخدم في تدوينة أخرى التعبير الساخر الذي يطلقه المصريون وقت الأزمات:" كله ضرب ..مفيش شتيمة" .
من جانبها نشرت الفنانة لقاء الخميسي مقطع فيديو اشتكت فيه من وصول سعر زجاجة زيت الزيتون إلى 1200 جنيه، متسائلة ماذا يفعل بقية الناس في السلع الأساسية الأخرى.