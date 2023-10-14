وفاة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز عن 91 عاماً

توفي عالم الفيزياء الفلكية الفرنسي الكندي أوبير ريفز، الذي اشتهر بترويجه لعلوم الفضاء، يوم الجمعة، عن 91 عاما، على ما أعلن نجله عبر فيسبوك.

وكتب بونوا ريفز في منصة التواصل: "بألم كبير تشاركني فيه عائلتي، أعلن وفاة والدنا العزيز الذي انضم إلى النجوم".

وكان "ريفز"، الذي توفي في باريس، راوياً بارعاً لتاريخ الكون الذي شكّل شغفه في الحياة، ومن أبرز المدافعين عن كوكب الأرض.

ولد أوبير ريفز في مونتريال بتاريخ 13 تموز/يوليو 1932، وكان يتمتّع بموهبة جعل الظواهر الفيزيائية المعقدة جداً مفهومة "لجميع من يبهرهم العالم"، على غراره.

انضم إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) خلال ستينات القرن العشرين، ثم انتقل للعمل في مجال التدريس في بلجيكا، قبل أن يذهب إلى فرنسا، حيث أصبح مديراً للأبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS) ومستشاراً للجنة الطاقة الذرية (CEA).

بعدما ورث موهبة سرد القصص من جدته لأمه شارلوت تورانغو، التي كانت تسرد له في طفولته قصصا لا نهاية لها تحرك مخيّلته وتجعله يحلم، قرر أن يؤلف كتاباً هو "باسيانس دان لازور" ليروي قصة الكون فيه.

وحقق الكتاب نجاحاً فاق كل التوقعات، فبدأ العالم عندها مسيرة مهنية ثانية كمروّج للعلوم.

من جهة ثانية، أصبح ريفز ناشطاً شغوفاً بالبيئة، مع دعوته السياسيين إلى التحرّك لحماية كوكبنا.