العلاج بمغاطس الثلج.. فوائد كثيرة ومخاطر محتملة

سلّط تقرير لموقع Deseret News الضوء على العلاج بمغاطس الثلج، والذي بات يشهد شعبية كبيرة، في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب له فوائد، لكنه قد يشكل خطرًا على بعض الفئات.

وقال التقرير إن هذا العلاج حصد مشاهدات على منصة "تيك توك" وصلت إلى 4.6 مليار، وهو ما يثير تساؤلات إن كانت هذه المغاطس مفيدة حقًّا؟

وتشير المراجع التاريخية، وفقًا للتقرير، إلى أن استخدام الغمر في الماء البارد للأغراض العلاجية يعود إلى 3500 قبل الميلاد، كما هو موثق في بردية إدوين سميث، كما اعتمد الرياضيون أيضًا الغطس البارد منذ فترة طويلة كوسيلة للتعافي بعد التمرين، وهي ممارسة استمرت على مرّ العقود.

وتندرج التأثيرات الفسيولوجية لمغاطس الثلج ضمن الفئة الأوسع من العلاج بالتبريد، وهو مجال لا تزال الأبحاث فيه في قيد التطور؛ إذ يعترف المجتمع الطبي بالحاجة إلى مزيد من التحقيق لفهم الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بالعلاج بالتبريد بشكل شامل، بحسب التقرير.