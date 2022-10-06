ميسي: كأس العالم 2022 الأخير لي مع الأرجنتين
أعلن أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، أن كأس العالم 2022 في قطر هو الأخير بالنسبة له بقميص المنتخب الأرجنتيني.
وكشف ميسي في تصريحات شبكة "ستار بلس" أن هذه هي البطولة الأخيرة له مع منتخب التانغو، قائلًا: "هذه آخر بطولة كأس عالم لي بالتأكيد.. نعم هي الأخيرة".
وقال: "سأعلن قراري بخصوص مسيرتي مع المنتخب مطلع عام 2023".
وأضاف: "أعتقد أنني في حالة بدنية جيدة للغاية، وقدمت عروضًا جيدة مع الأندية التي لعبت لها، ومع المنتخب الأرجنتيني".
وتُقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.
ويلعب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 بالمجموعة الثالثة، والتي تضم كلًا من منتخبات: السعودية، وبولندا، والمكسيك.
وشدد ميسي على أن الأرجنتين ليست أفضل المرشحين للتتويج باللقب المقبل، لكن من الممكن أن تُحدث أي شيء في المونديال.
وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتيني إلى التأهل لنهائي بطولة كأس العالم 2014 قبل الخسارة أمام ألمانيا بهدف نظيف.
وأحرز ميسي 90 هدفًا حتى الآن بقميص المنتخب الأرجنتيني في مختلف البطولات.