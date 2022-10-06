ميسي: كأس العالم 2022 الأخير لي مع الأرجنتين

وتُقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

ويلعب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 بالمجموعة الثالثة، والتي تضم كلًا من منتخبات: السعودية، وبولندا، والمكسيك.

وشدد ميسي على أن الأرجنتين ليست أفضل المرشحين للتتويج باللقب المقبل، لكن من الممكن أن تُحدث أي شيء في المونديال.

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتيني إلى التأهل لنهائي بطولة كأس العالم 2014 قبل الخسارة أمام ألمانيا بهدف نظيف.

وأحرز ميسي 90 هدفًا حتى الآن بقميص المنتخب الأرجنتيني في مختلف البطولات.