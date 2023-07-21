تدخل أمريكي يمنع إيران من استضافة فعالية للملاحة البحرية‎

قال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية، يوم الخميس، إن جهازها التنفيذي صوت لصالح التراجع عن قبول عرض إيراني لاستضافة فعالية للملاحة البحرية في أكتوبر/ تشرين الأول استجابة لاقتراح أمريكي.

وستفاقم هذه الخطوة على الأرجح التوتر بين واشنطن وإيران، بعد أن حاولت طهران احتجاز الناقلة "ريتشموند فوياجر" التي تديرها عملاقة النفط الأمريكية شيفرون هذا الشهر في مياه الخليج الدولية.

وعرضت إيران استضافة فعالية في طهران للشحن البحري، في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، لتكون موازية ليوم الملاحة البحرية العالمي الذي تستضيفه المنظمة البحرية الدولية، وكان المجلس قد قبل الطلب في جلسته عام 2015.

واقترحت الولايات المتحدة، في ورقة عمل اطلعت عليها "رويترز" وقُدمت إلى المجلس الذي يجتمع هذا الأسبوع، إلغاء القرار.