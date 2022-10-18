الشارقة يعلن رسميا تعاقده مع السنغالي ماكيتي ديوب

وأتم الشارقة تعاقده مع ديوب بعد اجتيازه الفحص الطبي، يوم الثلاثاء

ومن المقرر أن يشارك ديوب في التدريبات سريعاً بعد التوقيع ليكون جاهزاً لمباراة الوحدة الجمعة في نهائي كأس رئيس الإمارات.

وسيكون الشارقة النادي الثالث الذي يلعب له ديوب في الدوري الإماراتي بعد الظفرة وشباب الأهلي.

وبلغ إجمالي أهداف ديوب في الدوري الإماراتي 107 أهداف في 173 مباراة.

وخسر الشارقة في مباراته الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل، خلال القمة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة السادسة.

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى للشارقة هذا الموسم خلال 6 مباريات حقق فيها أيضا 4 انتصارات مقابل تعادل واحد.

وهذا الفوز هو الأول للوصل على الشارقة منذ أكثر من 3 سنوات، وخلال آخر 7 مباريات جمعتهما في الدوري الإماراتي، حيث كان آخر فوز للفريق في المسابقة في 11 مايو 2019 بنتيجة 3-2، وهو موسم تتويج الشارقة باللقب.

ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 14 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بفارق نقطة أمام الشارقة، و3 نقاط أمام الجزيرة حامل اللقب.