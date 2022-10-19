الكشف عن دراجة كهربائية ذكية يمكن ركوبها على الماء

كشفت شركة Manta5 عن دراجة كهربائية ذكية جديدة لا تصدق باسم SL3 Hydrofoiler يمكن ركوبها على الماء بسرعة 12.4 ميل في الساعة (20 كم/ساعة)، وتباع بالتجزئة بحوالي 9000 دولار.

وتم تصنيع SL3 من ألياف الكربون والألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، مما يجعلها قابلة للطفو وخفيفة الوزن بما يكفي لحملها إلى الماء بدون مقطورة.

وتوصف دراجات Hydrofoiler بأنها "نصف دراجة، نصف طائرة"، وهي تعمل بواسطة الراكب الذي يضغط على دواسة لتدوير مروحة على ظهرها، والتي يتم تعزيزها بمحرك كهربائي للمساعدة في اكتساب السرعة.