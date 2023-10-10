مهرجان البحر الأحمر يعلن عن قائمة أفلامه القصيرة

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن الأفلام الدولية القصيرة، المشاركة ضمن مسابقة البحر الأحمر.

ويضم المهرجان لهذا العام 14 فيلمًا قصيرًا لصناع أفلام صاعدين ومخضرمين على حد سواء، من مجموعة مختلفة من الدول، مثل: سنغافورة والسنغال وكازاخستان وباكستان وغيرها، تحت شعار "قصتك بمهرجانك".

وقال كليم أفتاب، مدير البرنامج السينمائي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "أسعدنا العدد الكبير للأعمال المقدمة لمسابقة الأفلام القصيرة من صناع الأفلام عبر قارّتي آسيا وأفريقيا، ولا يسعني إخفاء التحدّي الذي واجهنا في تحديد وانتقاء 14 فيلمًا من بين مجموعة ضخمة من الأفلام، رأينا من خلالها أن أصحابها يرتقون إلى قمّة مخرجي الجيل القادم. ونتشوّق للترحيب بهم في جدة لعرض أعمالهم وضمّهم إلى مجتمع صناعة السينما العالمي عبر دورة هذا العام".

وسلطت الأفلام الـ14 لهذا العام الضوء على مجموعة من القضايا الإنسانية، على رأسها قضايا المرأة والأمومة، من بينها فيلم "تايتانك" للمخرجة الإيرانية فرنوش صمدي، و"أمّ في وقت الذروة" للمخرج سوني كالفينتو، وفيلم "أواخر الرّيح" للمخرجة شوغيلا سيرزان، وفيلم "الانتظار" للمخرج عمران حمدلاوي من جنوب أفريقيا، وغيرها من الأفلام.

وستشكل هذه المجموعة إضافة مميزة للبرنامج السينمائي للمهرجان ضمن دورته الثالثة، التي تنطلق ابتداءً من الـ30 من نوفمبر وحتّى الـ9 من ديسمبر في جدة.